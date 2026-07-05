Acostumbrado a acudir a emergencias para ayudar a otras familias, el sargento Daniel Alejandro Franco Sánchez, integrante de los Bomberos Voluntarios de La Mesa (Cundinamarca), ahora enfrenta el momento más difícil de su vida tras la muerte de su madre en los terremotos que golpearon al estado La Guaira, en Venezuela.

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(Vea también: Quedó en libertad ‘El Topo de La Guaira’ tras denuncia por presunta desaparición forzada en terremotos de Venezuela)

La historia fue compartida por el capitán Álvaro Farfán, delegado departamental de Bomberos de Cundinamarca, quien hizo un llamado para respaldar al uniformado en medio del drama que atraviesa junto con su familia.

Su madre sigue desaparecida tras los terremotos

Según el relato publicado por Farfán, María Helena Sánchez Angulo perdió la vida durante la emergencia. Sin embargo, hasta ahora su cuerpo no ha sido localizado.

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Esa situación ha impedido que su hijo y el resto de la familia puedan darle sepultura, prolongando el duelo en medio de la incertidumbre.

Además de la pérdida, los familiares del bombero también quedaron damnificados por los terremotos, luego de que la tragedia afectara su vivienda y su entorno.

Bomberos de Cundinamarca piden apoyo para el sargento

Desde la Delegación Departamental de Bomberos de Cundinamarca señalaron que Daniel Alejandro Franco ha dedicado gran parte de su vida a atender incendios, accidentes y otras emergencias para ayudar a la comunidad.

“Él siempre ha estado para nosotros en nuestras peores tragedias. Hoy nos toca a nosotros ser el soporte de quien dedica su vida a salvarnos”, expresaron desde la entidad.

El dolor detrás del uniforme. 🕊️ Un subcomandante de bomberos colombiano viaja a Venezuela a buscar el cuerpo de su madre tras el terremoto. Hoy nos toca ser el apoyo de quien siempre nos cuida.

​Puedes donar aquí:

📲 Nequi / Daviplata: 322 348 1136

​#UnidosPorElSargentoFranco pic.twitter.com/WYzgF9BFX6 — Capitán Alvaro Eduardo Farfán Vargas (@BomberoFarfan) July 5, 2026

Solicitan apoyo para localizar el cuerpo

Bomberos de Cundinamarca informaron que elevaron una solicitud a las autoridades e instancias correspondientes para que se activen de manera prioritaria los canales diplomáticos y de rescate que permitan localizar e identificar el cuerpo de María Helena Sánchez Angulo.

La entidad también indicó que el sargento necesita viajar para adelantar las gestiones relacionadas con la búsqueda de su madre, por lo que hizo un llamado a la solidaridad para acompañarlo en este difícil momento.

Videos del terremoto en Venezuela

Los dos terremotos que afectaron a Caracas, Maiquetía, Morón, Carabobo, Yaracuy, Miranda, Aragua y Falcón han provocado la muerte de más de 100 personas, 1.000 desaparecidos y daños en decenas de edificaciones. Diferentes países del mundo han anunciado ayudas humanitarias y alimenticias para socorrer a las personas que perdieron sus viviendas y que, por el momento, no tienen claro qué pasará con ellas.