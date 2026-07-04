Además de dejar miles de personas afectadas, los terremotos en Venezuela acrecientan la preocupación alrededor de la protección de los menores que han sido rescatados o que continúan siendo buscados por sus familiares.

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Dicha preocupación ha surgido en eventos de esta magnitud en todos los países y en el caso puntual de Venezuela, han surgido alertas a partir de ofrecimientos en plataformas de compraventa en el que ofrecen peluches, juguetes y muñecos, pero que podrían estar camuflando una posible red de menores.

Así lo dejó ver un video en redes sociales que expone cómo han incrementado de manera significativa las publicaciones en dichas plataformas con anuncios de este tipo y que despiertan sospechas sobre la vulneración en la seguridad de niños y niñas en medio del desastre por los terremotos.

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Estas publicaciones incluirían referencias económicas en dólares, lo que llevó a los usuarios a encender alarmas y a hacer un llamado a las autoridades para poner el foco en la protección de los menores mientras avanzan los rescates.

Especialistas señalan que este tipo de escenarios de desastre suelen convertirse en contextos sensibles, debido al desorden institucional, la separación de familias y la dificultad para activar mecanismos rápidos de protección. Esto, sumado a la falta de control en algunas zonas, incrementa el riesgo para la población infantil.

En días pasados la desaparición de la menor Amaia Landaeta, una niña de seis años que había sido rescatada con vida, puso también la atención sobre estas alertas. Sin embargo, recientemente se confirmó su muerte.

Ante estos hechos, organizaciones y especialistas insisten en la necesidad de fortalecer los sistemas de identificación y vigilancia en campamentos temporales, con el fin de reducir los riesgos asociados a la crisis y evitar que la vulnerabilidad de los menores sea aprovechada en medio de la emergencia.

Videos del terremoto en Venezuela

Los dos terremotos que afectaron a Caracas, Maiquetía, Morón, Carabobo, Yaracuy, Miranda, Aragua y Falcón han provocado la muerte de más de 100 personas, 1.000 desaparecidos y daños en decenas de edificaciones. Diferentes países del mundo han anunciado ayudas humanitarias y alimenticias para socorrer a las personas que perdieron sus viviendas y que, por el momento, no tienen claro qué pasará con ellas.