Wilmer Cruz, conocido popularmente como ‘El Topo de La Guaira’por su participación independiente en las labores de rescate tras el doble terremoto que afectó a Venezuela, fue liberado este viernes, según informó la ONG Provea.

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La organización indicó que Cruz quedó en libertad bajo una medida cautelar sustitutiva de libertad con régimen de presentación, después de haber sido presentado ante los tribunales en funciones de control.

La denuncia surgió tras varios días sin conocerse su paradero

Antes de confirmar su liberación, Provea había alertado sobre una presunta desaparición forzada y una posible detención arbitraria del rescatista, luego de recibir la denuncia de sus familiares.

De acuerdo con la organización, Wilmer Cruz adelantaba labores de búsqueda de cuerpos y sobrevivientes el 1 de julio, hacia las 4:00 p. m., en un edificio de la GMVV (OPPPE 26), en Caraballeda, estado La Guaira, cuando fue abordado por una comisión de funcionarios vestidos de negro, sin identificación visible, que dijo pertenecer a la Dirección de Investigaciones Penales (DIP) de la Policía Nacional Bolivariana.

Provea aseguró que, con el argumento de entregarle un martillo neumático para continuar las labores de rescate, los funcionarios se llevaron al voluntario y, desde ese momento, sus familiares perdieron contacto con él y desconocían su ubicación.

Provea pidió investigar el caso

La ONG también señaló que, días antes de su detención, Cruz había denunciado públicamente ante medios de comunicación la falta de rescatistas en la zona afectada por los terremotos.

Según el relato de Provea, vecinos indicaron que el rescatista habría sido trasladado a El Helicoide, en Caracas. Sin embargo, la organización afirmó que sus familiares acudieron a esa sede el 3 de julio y les informaron que Wilmer Cruz no se encontraba allí.

Ante esa situación, Provea sostuvo que la falta de información oficial sobre el paradero de una persona detenida por funcionarios del Estado podría constituir una presunta desaparición forzada e incluso una posible detención arbitraria.

La organización también hizo un llamado al Ministerio Público de Venezuela para que adelante una investigación penal “transparente y expedita”, conforme a los estándares internacionales en materia de derechos humanos. Tras conocerse la decisión judicial, Provea confirmó la liberación del rescatista bajo medidas cautelares.

Videos del terremoto en Venezuela

Los dos terremotos que afectaron a Caracas, Maiquetía, Morón, Carabobo, Yaracuy, Miranda, Aragua y Falcón han provocado la muerte de más de 100 personas, 1.000 desaparecidos y daños en decenas de edificaciones. Diferentes países del mundo han anunciado ayudas humanitarias y alimenticias para socorrer a las personas que perdieron sus viviendas y que, por el momento, no tienen claro qué pasará con ellas.