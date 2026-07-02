Portugal ya está en los octavos de final del Mundial 2026, aunque necesitó sufrir hasta el último segundo para conseguirlo. El equipo dirigido por Roberto Martínez venció 2-1 a Croacia en Los Ángeles gracias a un gol agónico de Gonçalo Ramos, después de un partido que parecía encaminado a la prórroga y que tuvo emociones hasta el minuto 107.

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Cristiano Ronaldo volvió a ser protagonista al marcar desde el punto penal para igualar un encuentro que los croatas llegaron a dominar durante buena parte del segundo tiempo, pero cuando todo apuntaba al alargue apareció el nuevo delantero del Milan para sellar la clasificación portuguesa.

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Los lusos salieron decididos a imponer condiciones desde el primer minuto. La movilidad de Pedro Neto, Bruno Fernandes y João Cancelo permitió que Portugal instalara el juego en campo rival y obligara constantemente a intervenir a Dominik Livakovic.

El arquero croata respondió con una gran atajada en la primera ocasión del compromiso y luego sostuvo el empate ante varios centros peligrosos que buscaron a Cristiano Ronaldo.

Portugal monopolizó la posesión y apenas permitió que Croacia cruzara la mitad del campo. Sin embargo, pese al dominio territorial, le faltó precisión en el último toque. Cristiano desperdició una clara oportunidad al no conectar un centro de Cancelo y Renato Veiga también avisó con un cabezazo que pasó por encima del travesaño.

Los dirigidos por Zlatko Dalic apostaron por resistir y esperar un error rival, estrategia que les permitió llegar al descanso con el empate intacto.

Croacia golpeó primero y Cristiano respondió desde el punto penal

El panorama cambió completamente tras el descanso.

Croacia adelantó líneas y comenzó a inquietar a Diogo Costa. Kovacic estuvo muy cerca de abrir el marcador y fue el aviso de lo que terminaría ocurriendo apenas unos minutos después.

A los 53 minutos, Ivan Perisic apareció completamente solo en el segundo palo para definir una jugada que sorprendió a la defensa portuguesa y puso el 1-0.

Los balcánicos incluso llegaron a ampliar la ventaja, pero un gol de Matanovic fue anulado por fuera de juego, mientras Diogo Costa evitó en varias ocasiones que el resultado se ampliara.

Cuando Portugal atravesaba su peor momento, el VAR intervino para revisar un agarrón sobre Renato Veiga en un tiro de esquina. El árbitro señaló el penal y Cristiano Ronaldo no desperdició la oportunidad: remató al centro para firmar el 1-1 y marcar su primer gol en una fase de eliminación directa de un Mundial.

El empate revitalizó a los portugueses, aunque Croacia siguió creando peligro y obligando a Diogo Costa a convertirse en una de las grandes figuras del compromiso.

Gonçalo Ramos desató la locura y Portugal se citó con España

El cierre fue completamente frenético.

Croacia desperdició una ocasión increíble con Pasalic frente al arco y, cuando el reloj marcaba el minuto 94, apareció Gonçalo Ramos para aprovechar una pelota dentro del área y convertir el tanto que parecía clasificar definitivamente a Portugal.

La celebración portuguesa duró poco.

En el minuto 103, Joško Gvardiol encontró un balón dentro del área y marcó el empate, aunque la acción fue revisada por el VAR durante varios minutos por un posible fuera de juego. Finalmente, el tanto fue invalidado por la posición adelantada de un compañero que intervino en la jugada, desatando el alivio de los portugueses. Pero la polémica quedó viva, el toque no fue claro y los croatas protestaron lo que restó del juego.

Los últimos instantes estuvieron marcados por la tensión, la revisión arbitral e incluso el lanzamiento de objetos desde la tribuna, obligando a detener momentáneamente el encuentro antes del pitazo final.

Con el sufrimiento propio de una noche de eliminación directa, Portugal consiguió el boleto a los octavos de final, donde protagonizará uno de los cruces más atractivos del torneo frente a España, en un nuevo clásico ibérico que promete convertirse en uno de los grandes partidos del Mundial 2026.

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