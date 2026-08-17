Por: El Espectador

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La designación de María Consuelo Araújo Castro como nueva embajadora de Colombia ante los Estados Unidos marca una etapa de cambio en la política exterior del país. El presidente Abelardo De la Espriella confirmó que Araújo ha recibido el beneplácito de parte del gobierno estadounidense, un requisito diplomático para la oficialización de su cargo. Según palabras de De la Espriella, recogidas en su comunicado, Araújo es “una persona de toda mi confianza y de mis afectos desde hace muchos años”, hecho que evidencia la relación cercana entre ambos y la expectativa de que su experiencia contribuya significativamente al fortalecimiento de los lazos bilaterales.

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En el contexto actual, el gobierno colombiano busca reforzar su vínculo con la administración de Donald Trump. Esta estrategia responde al reciente giro político del país, que transitó de un gobierno de izquierda a una administración alineada con la tendencia derechista predominante en América Latina. La prioridad principal, según lo señalado por De la Espriella, es reconstruir Colombia tras las devastadoras consecuencias de un terremoto, un desafío agravado por una economía en crisis. El presidente, en conversación directa con Donald Trump, agradeció la colaboración y el apoyo de los equipos de rescate estadounidenses y solicitó la reconsideración de los altos aranceles que dificultan la recuperación de los empresarios colombianos afectados por la catástrofe.

María Consuelo Araújo ha construido una carrera política y administrativa sólida dentro del sector público colombiano. Es egresada de la carrera de Finanzas y Relaciones Internacionales de la Universidad Externado y realizó una especialización en Gobierno, Gerencia y Asuntos Públicos en la Universidad de Columbia, en Nueva York. Ocupó el cargo de ministra de Cultura durante el primer mandato de Álvaro Uribe (2002-2006) y fue nombrada canciller en el segundo gobierno de Uribe. No obstante, en 2007, renunció a raíz del escándalo de la ‘parapolítica’ que involucró judicialmente a su familia, aunque posteriormente su padre fue excarcelado. Su trayectoria incluye la dirección de importantes entidades en Bogotá y, en 2026, la presidencia ejecutiva de la Cámara Colombiana de la Infraestructura.

¿Quién es María Consuelo Araújo y cuál es su trayectoria política?

María Consuelo Araújo Castro es una política y ejecutiva con amplia experiencia en el sector público colombiano. Ha sido ministra de Cultura, canciller durante el gobierno de Álvaro Uribe y ha ocupado cargos clave en la administración distrital de Bogotá. Su formación incluye estudios en Finanzas, Relaciones Internacionales y una especialización en la Universidad de Columbia. Además, en 2026 asumió la presidencia ejecutiva de la Cámara Colombiana de la Infraestructura.

¿Cuáles son los retos principales de la embajadora Araújo ante Estados Unidos?

Los desafíos para María Consuelo Araújo como embajadora incluyen gestionar las relaciones con la administración de Donald Trump, fortalecer el apoyo internacional para la reconstrucción tras el terremoto y trabajar por la flexibilización de los altos aranceles que afectan a los empresarios colombianos. Asimismo, debe contribuir a consolidar la nueva estrategia de política exterior trazada por el gobierno de Abelardo De la Espriella.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La llegada de Petro a la Casa Blanca

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El presidente Gustavo Petro llegó este martes 3 de febrero en la Casa Blanca con un objetivo puntual: reiniciar la relación con Donald Trump y dejar atrás el clima de tensión que marcó los primeros meses del vínculo entre ambos gobiernos. Este fue el primer encuentro y posiblemente el único cara a cara entre los dos mandatarios. Cabe resaltar que la reunión se da tras una llamada telefónica inesperada el pasado 7 de enero, en la que acordaron verse en Washington. Desde entonces, tanto Petro como Trump han bajado el tono en público, conscientes de que una confrontación abierta no beneficia a ninguno.