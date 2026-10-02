Por: France 24

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Brasil se prepara para unas elecciones decisivas este 4 de octubre, marcadas por una fuerte polarización entre el actual presidente Luiz Inácio Lula da Silva, de tendencia izquierdista, y el candidato de ultraderecha Flávio Bolsonaro. El ambiente electoral está atravesado por graves acusaciones de injerencia extranjera, en particular por parte de Estados Unidos. Según información sustentada en un reportaje del diario británico 'The Guardian', el Gobierno de Donald Trump habría redirigido fondos del Departamento de Estado de Estados Unidos—originalmente destinados a derechos humanos—para apoyar causas conservadoras, entre ellas el financiamiento de grupos en Brasil que desafían al Supremo Tribunal Federal. Frente a estos hechos, la Abogacía General de la Unión pidió a la Policía Federal y al Ministerio Público Federal investigar un posible plan estadounidense para influir en las decisiones judiciales y políticas del país sudamericano.

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El abogado general de la Unión, Jorge Messias, calificó la situación como "especialmente grave" dada la proximidad de las elecciones y denunció un riesgo claro de violación de la soberanía nacional. Destacó que la legislación brasileña, junto con la Ley de Partidos Políticos, prohíbe tajantemente la financiación o subordinación de actores políticos por gobiernos extranjeros. Esta preocupación por la soberanía ha sido un tema recurrente durante el Gobierno de Lula, especialmente desde que, en julio de 2025, Estados Unidos impuso aranceles a productos brasileños, hecho que Lula vinculó a presiones sobre el proceso electoral.

A lo largo de los últimos meses, la tensión entre Washington y Brasilia se ha trasladado al terreno político. Ejemplo de esto son las sanciones impuestas y luego retiradas —a través de la Ley Magnitsky— contra magistrados brasileños y el uso del término “disidentes políticos” por parte del Gobierno estadounidense, un concepto inusual en la política brasileña. Además, aliados de los Bolsonaro han realizado gestiones en Estados Unidos para solicitar sanciones contra autoridades brasileñas y para que se clasifique a organizaciones criminales brasileñas como grupos terroristas, aportando así un elemento más a la campaña de Flávio Bolsonaro, quien ha situado la seguridad pública como uno de sus ejes principales.

Las plataformas digitales también han estado en el centro de la polémica. Recientemente, Meta inhabilitó temporalmente anuncios en la campaña de Lula, lo que provocó nuevas acusaciones sobre el papel de las tecnológicas estadounidenses, aunque la propia empresa señaló que actuaba conforme a la normativa electoral brasileña.

Para muchos analistas, la presión externa durante el proceso electoral brasileño revive comparaciones con etapas pasadas de la historia del país, influidas fuertemente por intereses extranjeros. Organizaciones como la Asociación Brasileña de Prensa han llamado abiertamente a defender la democracia y la soberanía, posicionándose frente a lo que consideran una amenaza al estado democrático de derecho.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué se acusa a Estados Unidos de intervenir en las elecciones de Brasil en 2026?

Las acusaciones surgen debido a informes de que el Gobierno estadounidense, específicamente durante la Administración Trump, habría canalizado fondos destinados a derechos humanos hacia proyectos que apoyan causas conservadoras y grupos que desafían al Supremo Tribunal Federal brasileño, según 'The Guardian'. Además, sobresalen hechos como la imposición de aranceles, el respaldo abierto a figuras de la oposición y la sanción a magistrados brasileños, lo que ha sido interpretado por el Gobierno de Lula como un intento directo de influir en el curso político de Brasil.

¿Qué significa el concepto de soberanía nacional en la disputa entre Lula y Trump?

En este contexto, soberanía nacional se refiere al derecho exclusivo del pueblo y del Gobierno de Brasil a tomar decisiones internas sin presiones o interferencias externas. Durante la actual campaña, Lula ha enfatizado la soberanía como respuesta a las acciones y declaraciones de Estados Unidos, denunciando intentos de influir en la política y las instituciones brasileñas. El término también ha servido como bandera retórica frente a sanciones económicas, críticas al sistema judicial y la financiación de grupos políticos vinculados a intereses extranjeros.

La llegada de Petro a la Casa Blanca

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El presidente Gustavo Petro llegó este martes 3 de febrero en la Casa Blanca con un objetivo puntual: reiniciar la relación con Donald Trump y dejar atrás el clima de tensión que marcó los primeros meses del vínculo entre ambos gobiernos. Este fue el primer encuentro y posiblemente el único cara a cara entre los dos mandatarios. Cabe resaltar que la reunión se da tras una llamada telefónica inesperada el pasado 7 de enero, en la que acordaron verse en Washington. Desde entonces, tanto Petro como Trump han bajado el tono en público, conscientes de que una confrontación abierta no beneficia a ninguno.