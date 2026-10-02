Un dramático episodio de seguridad aérea que pudo terminar en una tragedia de proporciones descomunales ha conmovido a la comunidad internacional. El capitán indio Smit Machchhar, con más de 17 años de trayectoria en la aviación, rompió el silencio y relató los instantes críticos que vivió el pasado miércoles 30 de septiembre, cuando pilotaba el vuelo FZ1073 de la aerolínea FlyDubai que cubría la ruta entre Dubái y Tel Aviv, en Israel.

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En medio de una emotiva conversación telefónica difundida este viernes 2 de octubre con el primer ministro de su país, Narendra Modi, el piloto recordó el violento altercado protagonizado por su compañero de cabina, quien presuntamente lo atacó y apuñaló con la intención de estrellar la aeronave. “Llevo 17 años volando, señor, y soy capitán desde hace 11 años. Puedo saber, incluso con los ojos cerrados, lo que está pasando en el avión. Cuando estaba en el suelo, sentí que el avión iba en picado”, narró visiblemente conmovido el aviador.

Durante aproximadamente dos minutos, el aparato experimentó un descenso brusco y descontrolado que desató el pánico absoluto entre los más de 170 pasajeros a bordo. Pese a estar herido y recibir múltiples golpes, Machchhar hizo valer su experiencia: logró emitir una señal de emergencia y, en un esfuerzo supremo, abrió la puerta de la cabina para permitir el ingreso de la tripulación y neutralizar la situación. “Y sabía perfectamente que la puerta estaba justo ahí, solo tenía que hacer un último esfuerzo para abrirla. Y aun así me seguían golpeando. Simplemente la abrí, señor, y los demás entraron”, confesó el capitán.

Las imágenes del piloto convaleciente —con un tubo en la nariz y vendajes visibles en la cabeza y las manos— trascendieron fronteras, generando una ola de admiración global. Líderes mundiales como Donald Trump, Benjamin Netanyahu y el propio Narendra Modi lo han aclamado públicamente como un héroe por su temple y rápida reacción. Tras recibir atención inicial en un centro médico de Tabuk (Arabia Saudí), el Ministerio de Asuntos Exteriores de la India confirmó su traslado a un hospital en Abu Dabi (Emiratos Árabes Unidos), donde continúa su recuperación mientras las autoridades internacionales avanzan en las investigaciones de este grave intento de sabotaje.

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