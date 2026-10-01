Dos exalumnos de 18 años irrumpieron este jueves primero de octubre en una institución educativa de Torreón, Coahuila, México, y atacaron con armas blancas a estudiantes y trabajadores. El hecho dejó muerta a la subdirectora del colegio y otras tres personas heridas.
La víctima fue identificada como Nery Edith Narváez González, subdirectora de la Escuela Secundaria Número 13, ubicada en el Ejido La Unión de Torreón. De acuerdo con información de El Sol de México, que citó al Gabinete de Seguridad de México, entre los heridos hay un menor de edad.
Este mundo está enfermo, muy enfermo.
Nery Edith Narvales, de 56 años, subdirectora de la Secundaria 13 en Torreón murió en ataque a machetazos y con bombas Molotov de un par de menores, ex alumnos, quienes copiaron atentado en EU y fueron detenidos, según Fiscalía de Coahuila. pic.twitter.com/vtS2QcyPrt
— Jesús Rubén Peña (@revistacodigo21) October 2, 2026Lee También
Daniel Sancho pidió 100.000 euros a su madre y habló de influir en jueces: "Hay que ganar por las malas" Dicen qué buscaba el piloto que intentó secuestrar un avión: “Similar a las Torres Gemelas” Estados Unidos impone nuevas restricciones a Cuba sobre viajes y transacciones financieras en medio de tensión bilateral Instituto Anticorrupción pide a EE.UU. analizar posibles sanciones OFAC para Euclides Torres por nexos políticos y contrataciones
Los dos presuntos responsables fueron detenidos después del ataque. Federico Fernández Montañez, fiscal general de Coahuila, confirmó que ambos son hermanos y antiguos estudiantes de la institución.
“Las investigaciones preliminares marcan que tenemos dos personas que son los probables responsables, dos personas de 18 años, hermanos que están detenidos”, explicó el funcionario.
¿Por qué atacaron el colegio en Torreón?
El fiscal señaló que, de manera preliminar, las autoridades manejan como posible móvil un resentimiento de los jóvenes hacia integrantes del plantel educativo.
“Sabemos que son exalumnos, que el móvil que manejan ellos de forma preliminar es el tema de sentimientos contra miembros del plantel”, indicó Fernández, citado por el medio mexicano.
Los dos detenidos serán sometidos a exámenes médicos para determinar si habían consumido alguna sustancia antes o durante el ataque.
Según testimonios recogidos por El Sol de la Laguna, los jóvenes llegaron alrededor de las 8:30 de la mañana, encapuchados y vestidos completamente de negro. Habrían ingresado aprovechando que una docente entraba al colegio y posteriormente atacaron con un machete.
Los relatos indican que también llevaban presuntas bombas molotov, cuyas detonaciones alertaron a los habitantes de la zona. La agresión habría ocurrido en sectores como el acceso y los baños del colegio, mientras profesores y trabajadores buscaban refugio y protegían a los estudiantes.
Vecinos ayudaron a detener a los exalumnos
Durante el ataque, un profesor y dos estudiantes resultaron heridos, presuntamente por los machetazos. Hasta el momento, las autoridades no han informado públicamente cuál es su estado de salud.
Después de escuchar las detonaciones, habitantes de la zona se acercaron al colegio y participaron en la persecución de los dos jóvenes.
“Todos los correteamos en todo el patio de aquí de la escuela. Fueron los vecinos, toda la gente de aquí del rancho los alcanzamos”, relató Guadalupe Cervantes a El Sol de México.
Algunas personas no se quedaron con las ganas de golpear a los hermanos que atacaron la secundaria en Torreón donde mataron a la subdirectora e hirieron a tres personas más. pic.twitter.com/zZrDSZZsKu
— ZuritaCarpio (@ZuritaCarpio) October 2, 2026
Los dos hombres quedaron bajo custodia de las autoridades, que ahora avanzan en la investigación para establecer con precisión cómo ocurrió el ataque y las circunstancias que llevaron a los exalumnos a ingresar a la institución.
¿Quiere contar su historia o denunciar un caso? En Bajo Sospecha lo escuchamos
En nuestro pódcast judicial Bajo Sospecha, de Pulzo.com, abrimos el micrófono para relatos reales, experiencias que inspiran, momentos que marcaron su vida o situaciones dolorosas que podrían ayudar a otros. Si quiere compartir su testimonio puede ingresar a este link ( https://www.pulzo.com/campanas/k1iYlBVj1unvFuw)
* Pulzo.com se escribe con Z
Homicidios reportados en Colombia
El siguiente mapa, desarrollado por Esri Colombia, muestra información de homicidios reportados en Colombia por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses.
Lee todas las noticias de mundo hoy aquí.
LO ÚLTIMO