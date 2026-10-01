Un caso que abrió nuevamente la discusión sobre la eutanasia en menores de edad se conoció en Países Bajos, donde un niño de apenas 1 año recibió este procedimiento bajo una normativa que permite la muerte asistida en ciertos casos médicos extremos. Se trata del primer caso conocido de un menor de esa edad bajo la ampliación de la ley neerlandesa aprobada en 2024.

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La información fue divulgada inicialmente por Euronews, medio que tuvo acceso a documentos oficiales del gobierno de Países Bajos sobre el procedimiento. El caso corresponde a un menor que, según los reportes médicos citados por ese medio, tenía una condición de salud grave y sin perspectivas de recuperación.

El niño nació de manera prematura y durante sus primeros meses de vida presentó varias complicaciones. Entre los diagnósticos registrados estaban una sepsis, daño cerebral extenso detectado cuando tenía cuatro meses, una forma grave de parálisis cerebral y epilepsia severa.

Además, los informes médicos señalaron que el menor tenía dificultades para eliminar secreciones respiratorias, una situación que aumentaba el riesgo de infecciones y problemas para respirar. Los especialistas concluyeron que no había avances en su estado clínico ni expectativas de mejoría con los tratamientos disponibles.

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La solicitud del procedimiento fue presentada por los padres del niño después de que los médicos determinaran que no existían opciones para cambiar el pronóstico de la enfermedad. La decisión pasó por los controles establecidos en la legislación neerlandesa, que incluyen revisiones médicas y evaluaciones de organismos encargados de verificar el cumplimiento de los requisitos.

Países Bajos modificó en 2024 las reglas sobre eutanasia para permitir que niños entre 1 y 12 años puedan acceder al procedimiento cuando tengan una enfermedad grave, sufrimiento considerado insoportable y ninguna posibilidad de mejoría. La norma amplió una legislación que ya contemplaba la muerte asistida en otros grupos de edad bajo condiciones específicas.

Este país fue el primero del mundo en legalizar la eutanasia con requisitos establecidos en 2002. Desde entonces, los casos deben ser reportados y revisados por entidades especializadas para determinar si los profesionales médicos actuaron dentro del marco legal.

Finalmente, el Ministerio Público neerlandés decidió no presentar cargos contra el médico encargado del procedimiento. Una comisión de evaluación concluyó que el profesional cumplió con las exigencias médicas y legales, aunque el propio especialista reconoció que enfrentó meses de incertidumbre por tratarse del primer caso bajo la nueva regulación.

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