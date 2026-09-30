Por: El Espectador

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El Instituto Anticorrupción instó recientemente al gobierno de Estados Unidos a analizar la inclusión de Euclides Torres en la lista de personas sancionadas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), entidad que se encarga de ejecutar sanciones económicas a individuos involucrados en actos de corrupción, según establecen las leyes estadounidenses. La petición va dirigida específicamente al Departamento del Tesoro y al Departamento de Estado, y tiene como antecedente la reciente decisión tomada por el gobierno norteamericano el 28 de septiembre, cuando revocó la visa a Euclides Torres y a varios miembros de su familia. De acuerdo con el Instituto: "Las autoridades estadounidenses deberían determinar si la información disponible justifica la imposición de sanciones económicas".

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La solicitud del Instituto Anticorrupción no se fundamenta solamente en esta revocatoria, sino que señala varios aspectos cruciales sobre Torres. Entre los puntos que piden estudiar, se destacan su relación financiera y política con Armando Benedetti, así como la supuesta financiación de actividades políticas relacionadas con la campaña presidencial de Gustavo Petro en 2022, sus nexos con campañas al Congreso y las contrataciones asociadas a empresas vinculadas. El Instituto subraya la importancia de investigar posibles conexiones entre financiación política, influencia sobre funcionarios públicos y contrataciones estatales, así como el eventual abuso de poder.

En la comunicación, el Instituto aclara que el otorgamiento de contratos públicos a empresas relacionadas con financiadores políticos no constituye en sí mismo un delito o una prueba definitiva de corrupción. Por ello, solicitan que se revisen de manera exhaustiva registros financieros y contractuales que permitan determinar si existen conexiones reales que puedan ser sancionadas bajo la legislación estadounidense.

Camilo Enciso, director del Instituto Anticorrupción y ex Secretario de Transparencia de Colombia, enfatizó: "No estamos pidiendo que se sancione una persona por sus relaciones políticas. Estamos pidiendo que las autoridades competentes sigan el dinero y determinen si existe una conexión entre financiación política, acceso al poder, decisiones públicas, contratación estatal, abuso de poder y corrupción".

Por su parte, Torres ha negado reiteradamente las acusaciones, asegurando que ni él ni su familia hacen parte de lo que se denominó como el ‘clan Torres’ y que nunca financió de manera directa la campaña de Gustavo Petro. Según sus declaraciones a medios, únicamente ofreció apoyo logístico y siempre ha mantenido sus actividades empresariales distantes de la política.

¿Por qué el Instituto Anticorrupción pidió evaluar sanciones OFAC para Euclides Torres?

El Instituto Anticorrupción solicitó que se evalúe la inclusión de Euclides Torres en la lista OFAC por presuntas relaciones financieras con campañas políticas, su conexión con contrataciones estatales y la revocación de su visa por parte de Estados Unidos. El objetivo central es que autoridades estadounidenses investiguen posibles nexos entre financiación política y actos de corrupción, enfocándose en el análisis de registros financieros y contractuales.

¿Qué implica estar en la lista OFAC y cómo afecta a Euclides Torres?

Ser incluido en la lista OFAC conlleva sanciones económicas internacionales, como el bloqueo de activos y restricciones para hacer negocios en Estados Unidos. De acuerdo con la información del Instituto Anticorrupción, la inclusión de Euclides Torres en esa lista sería consecuencia de una investigación que demuestre su participación en actividades de corrupción, según dictan las leyes de ese país.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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