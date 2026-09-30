Por: France 24

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En el corazón de Rocinha, la favela más grande de Suramérica, la campaña electoral brasileña se despliega de manera singular: banderas con números como 22, 55 o 10 ondean entre mototaxis y calles bulliciosas, invitando a los electores a recordar los dígitos clave que deberán teclear en la urna electrónica el 4 de octubre. Según France24, en Brasil no se utilizan papeletas impresas; el voto se introduce mediante un número asignado a cada candidato, recurso aprovechado por los equipos políticos para reforzar la identificación entre votante y aspirante.

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La creatividad de los candidatos sale a relucir en este contexto, como evidencia Jaque Joy, autodenominada “reina de las favelas”, quien protagoniza junto a artistas locales una canción para animar al voto y facilitar el recuerdo de su número, “40555”. Joy, jubilada de la administración pública y residente de toda la vida en el barrio Roupa Suja, recorre las calles repartiendo adhesivos y abrazos, apoyada por un programa que promete defender los intereses de quienes, como ella, han vivido el abandono sistemático de la favela por parte de políticos “aprovechados”. La candidata denuncia: “Vienen simplemente porque la favela es para ellos una especie de reserva de ganado electoral; es horrible decirlo, pero es cierto: somos ganado electoral”.

Rocinha y el complejo de Maré, donde residen cerca de 2,1 millones de personas según datos difundidos por France24, representan hoy un electorado con peso suficiente para influir en elecciones nacionales. En Maré, la organización Redes da Maré analiza desde 2022 cómo votan los más de 60.000 electores de este vasto territorio, enfrentados a precariedad en servicios públicos, transporte y presencia del Estado. La inseguridad y las frecuentes y violentas operaciones policiales también marcan las preferencias electorales: Lidiane Malanquini, coordinadora de Redes da Maré, señala que esto explica por qué, en algunas zonas como Nova Holanda, el 82 % de los habitantes rechaza la intervención policial, inclinándose en 2022 por Marcelo Freixo (Partido Socialista Brasileño, PSB) frente al candidato del Partido Liberal (PL).

Históricamente, estos territorios han favorecido a partidos de izquierda como el Partido de los Trabajadores (PT) de Luiz Inácio Lula da Silva, respaldando políticas como la Bolsa Família —una transferencia condicionada que exige escolarización y atención médica para los menores— y el sistema de salud pública gratuita (SUS). Sin embargo, voces como la del candidato Rafael Satiê, nacido en la favela de Jacarezinho y defensor de la firmeza policial y valores evangélicos, buscan movilizar al electorado conservador, recalcando que ser habitante de favela no equivale necesariamente a votar por la izquierda, como demostró el triunfo de Jair Bolsonaro en algunos distritos en 2018. La seguridad sigue siendo principal preocupación, al punto que desde 2024 más de la mitad de los puestos de votación en Maré han sido reubicados.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo influye la inseguridad en las decisiones de voto en las favelas de Brasil?

La inseguridad y la presencia frecuente de operaciones policiales impactan de manera directa en la orientación del voto dentro de las favelas, especialmente en lugares como Maré. Según la organización Redes da Maré, las zonas que sufren intervenciones violentas tienden a preferir candidatos que rechazan el uso de la fuerza, como ocurrió con el apoyo a Marcelo Freixo en Nova Holanda, donde el 82 % de los habitantes se opone a las operaciones policiales. Para muchos, la necesidad de seguridad es tan importante que puede superar incluso afinidades históricas con partidos de izquierda.

¿Qué es la Bolsa Família y cuál es su relevancia en las favelas de Brasil?

La Bolsa Família es un programa de transferencia social creado en 2003 bajo la administración de Luiz Inácio Lula da Silva. Consiste en una prestación económica mensual destinada a las familias más pobres, con condiciones como la escolarización y atención médica de los menores. Según France24, en 2026 el programa alcanzaba a 19,3 millones de familias en Brasil, 425.000 de ellas en Río de Janeiro. Ha sido clave para el respaldo electoral a las políticas de izquierda en las favelas, aunque su alcance y sostenibilidad han generado debate durante diferentes administraciones.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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