Por: El Espectador

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El gobierno del Reino Unido ha decidido mantener la entrada gratuita para extranjeros en los principales museos nacionales, descartando así la posibilidad de establecer un cobro sugerido por un informe reciente. Según un comunicado del Ministerio de Cultura, Medios, Digitalización y Deportes, "todo el mundo seguirá disfrutando de admisión universal libre a nuestros museos de clase mundial", una política vigente desde 2001 tras la decisión del entonces gobierno de Tony Blair. Esta medida beneficia a 15 instituciones, entre ellas el Tate, la National Portrait Gallery, los National Museums Liverpool y el emblemático British Museum. Tal como expresó la secretaria de Cultura, Lisa Nandy, los museos británicos “iluminan el mundo” y son espacios fundamentales para la sociedad, al recordar la historia compartida y permitir que cualquier persona trascienda su realidad cotidiana.

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Datos del propio ministerio confirman la importancia de la gratuidad: en 2025, el Museo de Historia Natural contó con 7,1 millones de visitantes y el British Museum recibió 6,4 millones, mientras que siete de los diez espacios culturales más visitados del país son museos públicos. En términos económicos, estos museos aportan más de mil millones de libras a la economía nacional, gracias a la actividad que provocan sus visitantes, tanto británicos como extranjeros. El ministerio advirtió que un pago exclusivo para visitantes internacionales “podría disuadir a los visitantes nacionales”, además de que el supuesto beneficio financiero “no se notaría de igual manera en todo el sector”. Por ello, ratificó que no se implementará ningún cobro para foráneos.

La propuesta de cobrar a los extranjeros fue uno de los puntos recomendados en un informe encargado por el anterior gobierno de Keir Starmer a Margaret Hodge, reconocida laborista en la Cámara de los Lores, que analizó la sostenibilidad financiera y el futuro de la cultura británica. Si bien en diciembre pasado la ministra Lisa Nandy se mostró inicialmente receptiva, la posición oficial cambió tras el análisis del gabinete de Andy Burnham.

Figuras del sector, como Lord Sadiq Khan, alcalde de Londres, y Alison Cole, directora de la Unidad de Política Cultural, han defendido la gratuidad como eje central de la experiencia cultural inglesa y referencia internacional. Gabriele Finaldi, director de la National Gallery, subrayó que la entrada gratuita es altamente valorada y esencial para democratizar el acceso al arte y la historia en Reino Unido.

¿Por qué el Reino Unido decidió mantener gratis la entrada a museos para extranjeros?

El Reino Unido mantuvo la gratuidad de la entrada a sus museos nacionales para extranjeros porque, según el Ministerio de Cultura, un cobro afectaría la afluencia, incluso entre visitantes británicos, y no beneficiaría a todos los museos por igual. Además, figuras del sector cultural y autoridades locales consideran esta política como un ejemplo emblemático de acceso universal y democracia cultural.

¿Cuáles museos británicos siguen siendo gratuitos y por qué es importante?

Instituciones como el Tate, la National Portrait Gallery, los National Museums Liverpool y el British Museum siguen gratuitas. Esta política, vigente desde 2001, permite que millones de personas disfruten del patrimonio cultural del Reino Unido, aporta significativamente a la economía y refuerza el “poder blando” del país a nivel internacional.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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