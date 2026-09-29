Por: EL PILON SA

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El presidente Abelardo de la Espriella se pronunció públicamente sobre la reciente decisión del gobierno de Estados Unidos de revocar la visa de la senadora Martha Peralta, oriunda de La Guajira. Según enfatizó el mandatario, esta medida se ajusta a los compromisos existentes entre Colombia y Estados Unidos en materia de cooperación contra la corrupción. De la Espriella, mediante un mensaje, destacó que ambos países están unidos en la lucha contra lo que describió como “el cáncer de la Patria”, y señaló que estas acciones son parte de un esfuerzo conjunto para atacar ese flagelo en el continente, de acuerdo con sus declaraciones oficiales.

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El presidente fue enfático al señalar su preocupación porque “los inescrupulosos que defraudan al pueblo no pueden seguir disfrutando de sus saqueos, moviéndose libremente por el continente o de vacaciones con sus familias”. De la Espriella resaltó que es inaceptable que quienes han sido señalados de apropiarse irregularmente de recursos públicos continúen con normalidad mientras las comunidades perjudicadas sufren dificultades para acceder a servicios esenciales.

En su alocución, el jefe de Estado advirtió que las medidas de sanción podrían intensificarse en los próximos meses, no solo en cantidad sino también en el alcance de las decisiones administrativas. Mencionó que la lucha apenas comienza, sugiriendo que futuras acciones no se limitarán al caso de Martha Peralta. El presidente citó además a la Oficina de Control de Activos Extranjeros de Estados Unidos (OFAC, por sus siglas en inglés), indicando que la inclusión en listas de ese organismo representa otra estrategia concreta para combatir la impunidad y cerrar círculos financieros a presuntos implicados en corrupción.

Simultáneamente, otra figura colombiana, el empresario Euclides Torres, también fue objeto de la revocatoria de su visa estadounidense. Esta medida se conoció después de que la propia Martha Peralta confirmara que su visa le había sido retirada, informando que solicitará formalmente ante la Cancillería y el Gobierno de Estados Unidos los argumentos detrás de la decisión. Peralta insistió en que no ha recibido información oficial ni conoce los motivos; recordó, además, que ha sido señalada desde varios sectores y ha enfrentado ataques constantes en los últimos meses.

De acuerdo con las recientes declaraciones de los involucrados y del presidente, la cooperación internacional en la lucha contra la corrupción toma un lugar central y podría tener repercusiones cada vez más amplias en la región.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué Estados Unidos revocó la visa a Martha Peralta?

La revocatoria de la visa a la senadora Martha Peralta fue una decisión tomada por el gobierno de Estados Unidos, dentro de sus políticas de cooperación en la lucha contra la corrupción, según el presidente Abelardo de la Espriella. Aunque Peralta manifestó no haber recibido comunicación oficial ni ninguna explicación concreta sobre los motivos, indicó que solicitará formalmente esta información a las autoridades estadounidenses y a la Cancillería colombiana para conocer las razones detrás de dicha medida.

¿Qué es la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) mencionada por el presidente?

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) es un organismo de Estados Unidos encargado de administrar y hacer cumplir sanciones económicas y comerciales, especialmente en casos relacionados con narcotráfico, terrorismo y corrupción. Según el presidente De la Espriella, la OFAC puede emplearse para restringir el acceso de presuntos implicados en hechos de corrupción a sistemas financieros internacionales, fortaleciendo así la lucha contra la impunidad.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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