Por: El Espectador

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El presidente Abelardo de la Espriella llamó la atención sobre una nueva ola de anuncios provenientes de Estados Unidos en relación con el retiro de visas a ciudadanos colombianos, después de que el Departamento de Estado de ese país prohibiera el ingreso del empresario Euclides Torres y la senadora Martha Peralta. De acuerdo con el mandatario, quien celebró la decisión, estas medidas forman parte de una estrategia conjunta que fortalece los lazos entre Colombia y Estados Unidos en la lucha contra la corrupción. De la Espriella solicitó al subsecretario de Estado, Christopher Landau —a quien el presidente apoda "el quitavisas"— que continúe tomando acciones más contundentes en este frente.

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El comunicado del Departamento de Estado de Estados Unidos explicó que la medida responde a la necesidad de proteger la gobernanza democrática en la región, haciendo frente a la corrupción y el narcotráfico. Así lo expresó la administración del expresidente Donald Trump en el documento, citando compromisos internacionales adquiridos en la Cumbre de Doral y en la iniciativa “Escudo de las Américas” del 22 de septiembre. Tanto Peralta como Torres fueron catalogados en la comunicación oficial como “funcionarios extranjeros corruptos”.

Según información difundida por el Departamento de Estado, Martha Peralta es senadora por el Pacto Histórico y el Movimiento Alternativo Indígena y Social (MAIS), ambos partidos de oposición. A la vez, se detalla que está involucrada en el escándalo de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd). Por su parte, Euclides Torres es descrito como empresario dueño de un conglomerado en sectores de energía, señalización vial e iluminación pública. Torres, además de haber financiado la campaña del expresidente Gustavo Petro, tiene vínculos señalados con Armando Benedetti y aparece en las investigaciones locales sobre el uso de contratos estatales bajo la administración pasada.

Este incidente se suma a una denuncia pública hecha por De la Espriella en junio, en la cual el presidente señaló a más de treinta figuras políticas, en su mayoría ligadas al Pacto Histórico y cercanas al expresidente Petro, por presuntas prácticas de corrupción y posibles fraudes electorales. En la lista mencionada figuraron congresistas como Patricia Caicedo, Antonio Correa, Andrea Vargas y otros parlamentarios, así como nombres de exgobernadores, exsenadores, exfuncionarios y clanes políticos regionales. Martha Peralta, una de las principales afectadas, afirmó no haber recibido todavía una comunicación oficial y aseguró que continuará con sus labores institucionales con tranquilidad.

¿Por qué Estados Unidos retiró la visa a Martha Peralta y Euclides Torres?

La decisión de retirar la visa a Martha Peralta y Euclides Torres fue motivada, según el Departamento de Estado de Estados Unidos, por su vinculación con hechos de corrupción, en cumplimiento de compromisos internacionales para proteger la gobernanza democrática y combatir el narcotráfico en la región. Los dos figuran entre los señalados como “funcionarios extranjeros corruptos” y su caso está relacionado con escándalos recientes en la política colombiana.

¿Quiénes son los otros implicados en la denuncia de Abelardo de la Espriella?

En la denuncia presentada en junio por Abelardo de la Espriella, se señalaron más de treinta figuras pertenecientes principalmente al círculo político del Pacto Histórico, cercanos al expresidente Gustavo Petro, además de otros congresistas, exgobernadores y miembros de clanes regionales. Todos ellos fueron relacionados por el presidente con supuestos esquemas de corrupción y posibles fraudes electorales.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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