Por: France 24

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Imágenes satelitales recientemente actualizadas en Google Earth exponen la magnitud de la destrucción provocada durante casi tres años de enfrentamientos entre Israel y el grupo islamista Hamás en la Franja de Gaza. De acuerdo con la información de France 24, estas imágenes, que comenzaron a circular ampliamente en redes sociales, evidencian daños severos en zonas como Rafah, Khan Younis y Ciudad de Gaza, donde anteriormente se levantaban barrios densamente poblados. Ahora, sin embargo, grandes extensiones de escombros reemplazan a las viviendas, dificultando incluso la identificación de construcciones que aún permanecen en pie.

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Google Earth ha incorporado fotografías satelitales de alta resolución tomadas a inicios de 2026, lo que permite observar con detalle el impacto de los enfrentamientos en el sur de Gaza. Según Nathan Ruser, analista del Instituto Australiano de Política Estratégica, un total de 235 kilómetros cuadrados del enclave fueron cubiertos por las imágenes, registradas en enero (99 km²) y febrero (137 km²) de 2026. De acuerdo con Ruser, esto constituye un reflejo devastador y apocalíptico del estado actual de Gaza. La destrucción abarca no solo viviendas, sino también infraestructuras clave como escuelas, mezquitas y el hospital Al-Shifa, el complejo médico más grande del territorio antes del conflicto.

Los análisis de Naciones Unidas, por medio de su Centro de Satélites (UNOSAT), corroboran los daños reflejados en Google Earth. Con datos al 16 de junio de 2026, UNOSAT cifra en 201.290 las estructuras de la Franja de Gaza que han resultado dañadas, lo que supone cerca del 82% del total. De esa cantidad, 134.422 edificaciones fueron destruidas por completo, mientras que otras 13.848 sufrieron daños severos. Además, unas 328.627 viviendas quedaron afectadas, según la misma fuente. Así, la actualización de imágenes facilita que se aprecie el nivel de devastación a través de una herramienta de acceso público, al tiempo que las ubicaciones antiguas de escuelas, mezquitas y parques todavía aparecen marcadas, aunque muchas de sus estructuras ya no estén en pie.

El origen de este conflicto se remonta al ataque de Hamás contra Israel el 7 de octubre de 2023, que dejó 1.200 muertos y 251 rehenes israelíes, seguido de una ofensiva militar israelí sobre la Franja. El Ministerio de Salud de Gaza reporta, hasta el último balance, 74.022 palestinos fallecidos y 175.980 heridos desde entonces.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son los lugares más afectados de la Franja de Gaza según imágenes de Google Earth?

De acuerdo con la información publicada por France 24, las imágenes de Google Earth muestran que Rafah, Khan Younis y Ciudad de Gaza figuran entre los lugares más devastados de la Franja. Las fotografías evidencian que tanto vecindarios enteros como infraestructuras emblemáticas se han convertido en extensas áreas de escombros, acentuando la gravedad del conflicto en estas zonas.

¿Qué porcentaje de las estructuras en Gaza fue destruido tras el conflicto, según Naciones Unidas?

Los datos del Centro de Satélites de Naciones Unidas (UNOSAT) indican que alrededor del 82% de las estructuras de Gaza, es decir, 201.290 edificaciones, han sufrido algún tipo de daño desde el inicio de la guerra. De estas, 134.422 fueron destruidas completamente, reflejando el enorme impacto del enfrentamiento en la infraestructura civil de la Franja.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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