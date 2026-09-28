Tener una visa de Estados Unidos vigente no significa que el documento esté garantizado hasta la fecha que aparece impresa en el pasaporte. El tema volvió a estar en el centro de la conversación en Colombia después de que Estados Unidos anunciara la revocación de las visas de la senadora Martha Peralta y el empresario Euclides Torres, además de las de sus familiares. Fue el Departamento de Estado el que enmarcó la decisión en una política de restricciones contra ciudadanos extranjeros vinculados, según Washington, con corrupción o narcotráfico en la región.

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El caso se suma a otros episodios recientes relacionados con funcionarios y personas cercanas al Gobierno de Gustavo Petro. En 2025, por ejemplo, el entonces ministro de Minas y Energía Edwin Palma informó que Estados Unidos había cancelado su visa. También fueron reportadas las revocaciones de las visas del propio Petro, la entonces directora del Dapre Angie Rodríguez y el ministro de Igualdad Juan Florían.

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Pero, ¿qué significa esto para un colombiano que tenga una visa estadounidense? Una visa no constituye un permiso irrevocable para entrar o permanecer en Estados Unidos. Las autoridades estadounidenses pueden revocarla cuando aparecen circunstancias que afectan la elegibilidad de su titular. La regulación consular contempla diferentes escenarios para cancelar una visa.

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¿Cuáles son las 7 razones por las que pueden revocar una visa de Estados Unidos?

Una de las principales situaciones es el fraude o la tergiversación de información. Esto puede ocurrir cuando una persona entrega datos falsos u oculta información relevante durante el proceso para obtener la visa. El Departamento de Estado advierte que una tergiversación deliberada de un hecho importante puede tener consecuencias migratorias graves.

También pueden aparecer problemas por documentos falsos o adulterados, así como por determinados antecedentes o condenas penales. La legislación migratoria estadounidense contempla distintas causales de inadmisibilidad relacionadas con delitos y otras conductas.

Una tercera categoría incluye situaciones relacionadas con narcotráfico y terrorismo. Estas circunstancias pueden afectar la elegibilidad de una persona para ingresar a Estados Unidos y, dependiendo del caso, provocar consecuencias sobre una visa que ya había sido concedida.

Otra razón son las violaciones migratorias o el incumplimiento de las condiciones del visado. Por ejemplo, una persona que ingresa como turista y trabaja sin la autorización correspondiente puede enfrentar consecuencias migratorias.

En las visas de estudio o trabajo también es fundamental respetar las condiciones bajo las cuales fueron concedidas. En el caso de determinadas visas laborales, como la H-1B, la situación migratoria está relacionada con la petición presentada por el empleador. Si cambian las circunstancias de esa petición, pueden surgir consecuencias para la autorización del trabajador.

La visa también puede verse afectada por cambios en las circunstancias del beneficiario que hagan que deje de cumplir los requisitos aplicables. Esto puede incluir situaciones que aparezcan después de la expedición del documento y que modifiquen su elegibilidad.

Finalmente, Estados Unidos contempla circunstancias relacionadas con seguridad nacional o política exterior. Estas facultades permiten que las autoridades adopten medidas cuando consideran que existen motivos relacionados con la seguridad o con los intereses de política exterior estadounidense.

Por eso, tener una visa con una fecha de vencimiento futura no significa que esta necesariamente seguirá siendo válida hasta ese día. La revocación puede comunicarse directamente al titular o detectarse cuando intenta viajar. Además, incluso con una visa vigente, la decisión definitiva sobre la admisión corresponde a las autoridades migratorias estadounidenses en el puerto de entrada.

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