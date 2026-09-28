La senadora Martha Peralta reaccionó a la decisión de Estados Unidos de revocarle la visa y aseguró que buscará conocer oficialmente las razones que llevaron al gobierno estadounidense a tomar esa determinación.

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La congresista afirmó que se enteró de la medida “por parte de los medios de comunicación y las redes sociales”, por lo que anunció que acudirá a diferentes instancias para obtener una explicación formal.

“Iniciaré las acciones institucionales y administrativas pertinentes ante la Cancillería, ante la Embajada y ante el mismo gobierno de Estados Unidos”, manifestó Peralta en un mensaje dirigido a sus seguidores.

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La senadora Martha Peralta se refirió a la cancelación de su visa y solicitó explicaciones a Estados Unidos. https://t.co/f0wz5K8LNE pic.twitter.com/mLBjHZa6Vj — Revista Semana (@RevistaSemana) September 28, 2026

La senadora agregó que su intención es que las autoridades le informen directamente cuáles fueron los argumentos utilizados para revocar su visa. “Que se me informe de manera formal cuáles fueron los argumentos para dicha decisión”, pidió.

Peralta también relacionó la decisión con lo que calificó como una “persecución mediática, judicial, en redes sociales de bodegas”, situación que, según afirmó, ha tenido que soportar por sus posiciones políticas.

“Esto no es aislado a toda la persecución mediática, judicial, en redes sociales de bodegas que hemos tenido que soportar por pensar distinto y estar ocupando un lugar en la política”, sostuvo la congresista.

La reacción se conoce después de que trascendiera la revocación de visas a Peralta, al representante Euclides Torres y otras personas cercanas al presidente Gustavo Petro.

Pese a la decisión, la senadora aseguró que continuará con su actividad política y su trabajo en Colombia. “Mi compromiso es con Colombia, es con La Guajira, es con las comunidades que represento, y sobre eso no va a haber ninguna interrupción”, afirmó.

Finalmente, Peralta aseguró que también buscará defender su reputación frente a los cuestionamientos. “Vamos a seguir trabajando y eso sí, vamos a seguir también defendiendo nuestro buen nombre”, concluyó.

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