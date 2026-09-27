Por: El Espectador

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El reciente operativo militar en la vereda El Caudillo, ubicada en Tello (Huila), marcó un punto clave en la confrontación contra las estructuras armadas ilegales en Colombia. En ese procedimiento, reportado por diversos medios como El Espectador, cayó alias "Robinson Gutiérrez", señalado como uno de los jefes de la Segunda Marquetalia y presunto implicado en el sonado asesinato del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay. El presidente Abelardo de la Espriella fue el encargado de hacer el anuncio sobre la operación, señalando que “le estamos haciendo justicia”, y subrayando la importancia de este golpe para la seguridad nacional.

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La reacción de figuras políticas no se hizo esperar. Miguel Uribe Londoño, padre del asesinado político y excandidato presidencial, expresó públicamente su apoyo al mandatario y al equipo que llevó a cabo el operativo. A la par, insistió en la necesidad de esclarecer quién ordenó el magnicidio de su hijo y endureció críticas hacia el expresidente Gustavo Petro y el exdirector de la Unidad Nacional de Protección, Augusto Rodríguez. El ministro del Interior, Rodrigo Lara, destacó el alivio que siente la población de Huila y Caquetá ante la neutralización de Gutiérrez, a quien describió como "peligroso cabecilla" y experto en extorsión, responsable de amenazas a campesinos, reclutamiento forzado de menores y acciones terroristas.

Desde otra orilla, el expresidente Álvaro Uribe, en un encuentro del Centro Democrático, aplaudió los resultados y sostuvo que este avance “va a devolver mucha tranquilidad” al país, resaltando el impacto positivo esperado para la seguridad en ciudades como Medellín. La senadora María Clara Posada afirmó que “la criminalidad no es invencible” y destacó que, actuando con inteligencia y decisión, el Estado puede recuperar el territorio y garantizar la tranquilidad ciudadana.

Además de la muerte de “Robinson Gutiérrez”, el operativo dejó tres capturados, quienes también serían integrantes de la Segunda Marquetalia, estructura criminal que permanecía bajo seguimiento tras el asesinato de Miguel Uribe Turbay. Según declaraciones recogidas por El Espectador y las investigaciones de la Fiscalía, el crimen fue el resultado de una decisión coordinada desde la cúpula de esa organización, de naturaleza “político-instrumental”, dado su trabajo en el Senado. Poco después del asesinato, la justicia emitió órdenes de captura contra altos mandos de la Segunda Marquetalia, confirmando que el magnicidio fue una operación estructurada y no un hecho aislado.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Quién era alias "Robinson Gutiérrez" y cuál era su papel en la Segunda Marquetalia?

Alias "Robinson Gutiérrez" era identificado como uno de los principales jefes de la Segunda Marquetalia. Según declaraciones del presidente De la Espriella y otros funcionarios recogidas por El Espectador, estaba encargado de extorsionar a campesinos, amenazar a la población, reclutar menores y ejecutar acciones terroristas en Huila y Caquetá. Su neutralización es considerada un golpe relevante contra la estructura criminal.

¿Qué rol tuvo la Segunda Marquetalia en el asesinato de Miguel Uribe Turbay?

De acuerdo con la Fiscalía y con información citada en El Espectador, la Segunda Marquetalia fue clave en la planeación y ejecución del magnicidio de Miguel Uribe Turbay. La investigación señaló que la orden surgió de los niveles más altos de la organización criminal, como parte de una decisión "político-instrumental" en represalia por el trabajo legislativo del senador. El proceso ha llevado a la emisión de varias órdenes de captura y fortaleció el seguimiento estatal a esa estructura armada.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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