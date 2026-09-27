Por: Portal Bogotá

Bogotá cuenta con un espacio de información muy completo donde la ciudadanía, residentes y extranjeros pueden consultar la información que les interesa sobre Bogotá, su historia, sus localidades, la gestión y principales noticias de la Administración Distrital. Visitar sitio

El Instituto Distrital de las Artes (Idartes) y la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte extienden una invitación a la ciudadanía para participar en ‘LatinoGraff’, un conversatorio enfocado en las experiencias y los procesos de circulación de artistas urbanos entre Colombia y el extranjero. Este encuentro cultural se llevará a cabo el viernes 2 de octubre de 2026, a las 3:00 p. m., en el tradicional teatro Jorge Eliécer Gaitán, ubicado en la carrera 7 #22-19. El acceso al evento es completamente gratuito, lo cual permite que personas de diferentes contextos puedan sumarse y conocer de cerca este diálogo sobre arte urbano internacional.

Sigue a PULZO en Discover

De acuerdo con la información publicada por la Alcaldía de Bogotá, el conversatorio reunirá a voces clave del universo del grafiti y el arte urbano. Estará presente Daniel Virgüez, quien es el creador y director del Festival LatinoGraff, junto con tres artistas franceses reconocidos en este ámbito (Massa, Antistak y Lowhite) y la panelista invitada LiliCuca. Su participación pretende abrir un espacio propicio para el intercambio de ideas y relatos que giran en torno a las oportunidades, desafíos y aprendizajes obtenidos por artistas que han circulado entre Colombia y otros países.

El evento representa una oportunidad para que quienes estén interesados en la cultura urbana y el arte contemporáneo puedan escuchar de primera mano las vivencias de artistas tanto locales como internacionales. La agenda busca poner sobre la mesa temas relacionados con el movimiento de artistas en distintos territorios, la interacción cultural que esto implica y los procesos creativos que surgen en esas dinámicas. De esta manera, el conversatorio ‘LatinoGraff’ se consolida como un escenario de encuentro intercultural y diálogo, potenciando el conocimiento mutuo y el reconocimiento de actores fundamentales en la escena del arte urbano de Bogotá y Francia.

La organización, respaldada por Idartes y la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte, reafirma el interés institucional en abrir espacios de libre acceso para el público, sumando experiencias que enriquezcan la vida cultural de la ciudad.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué artistas participarán en el conversatorio ‘LatinoGraff’ en Bogotá?

Entre los participantes del conversatorio ‘LatinoGraff’ se encuentran Daniel Virgüez, creador y director del festival que lleva el mismo nombre, así como los artistas franceses Massa, Antistak y Lowhite. Además, estará presente LiliCuca como panelista invitada. Estos exponentes compartirán sus experiencias y perspectivas sobre las dinámicas del arte urbano entre Colombia y otros países, específicamente en el marco de la circulación internacional.

¿Dónde y cuándo será el conversatorio de arte urbano ‘LatinoGraff’ en Bogotá?

El conversatorio ‘LatinoGraff’ se realizará el viernes 2 de octubre de 2026 a las 3:00 p. m. en el teatro Jorge Eliécer Gaitán, ubicado en la carrera 7 #22-19. De acuerdo con la información oficial, la entrada será completamente gratuita, permitiendo la participación de quienes deseen conocer acerca de la circulación y experiencias de los artistas urbanos invitados.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.