Por: EL PILON SA

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En un operativo llevado a cabo en la vereda El Cadillo, ubicada en la zona rural del municipio de Tello, departamento de Huila, fuerzas conjuntas entre las Fuerzas Militares y la Policía Nacional lograron una captura relevante para la lucha contra las estructuras disidentes armadas. Miguel Orlando Guzmán González, conocido dentro de la organización como alias ‘Robinson’, fue aprehendido bajo la coordinación de los organismos de inteligencia, quienes lo identifican como el principal jefe financiero de la comisión 'Teófilo Forero Castro', facción perteneciente a la disidencia conocida como ‘Segunda Marquetalia’.

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De acuerdo con el reporte oficial entregado por las autoridades, alias ‘Robinson’ no solo tenía un puesto de mando en la jerarquía criminal, sino que además cumplía funciones estratégicas, ya que presuntamente era el responsable de articular y coordinar toda la logística asociada al financiamiento de esta estructura. Informes de inteligencia señalan que su papel habría sido determinante en la planeación y ejecución de acciones ilegales, como la coordinación operativa necesaria para atentar contra figuras públicas de la vida nacional. Entre los hechos, se destaca la presunta facilitación logística para el crimen del senador y excandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, hecho que pone de manifiesto el alcance que las acciones de ‘Robinson’ tendrían dentro de la organización ilícita.

La operación en Tello no solo permitió la captura de alias ‘Robinson’, sino también la detención en flagrancia de otros tres presuntos miembros de la ‘Segunda Marquetalia’. Estas acciones, según la Fuerza Pública, constituyen un golpe significativo a la capacidad financiera y operativa del grupo armado, que ha extendido sus actividades en la región sur del país.

Luego del operativo, los cuatro capturados fueron remitidos de manera inmediata a disposición de las autoridades judiciales. De este modo, iniciaron los trámites legales correspondientes para formalizar la captura, imputar los cargos a cada uno de los implicados y solicitar las medidas de aseguramiento pertinentes según los procedimientos judiciales vigentes.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Quién es alias ‘Robinson’ y cuál es su papel en la ‘Segunda Marquetalia’?

Alias ‘Robinson’, cuyo nombre de pila es Miguel Orlando Guzmán González, es señalado por los organismos de inteligencia como el principal jefe financiero de la comisión 'Teófilo Forero Castro', facción integrante de la estructura disidente ‘Segunda Marquetalia’. Su función principal habría sido coordinar la logística y los recursos económicos para la ejecución de acciones armadas y delictivas.

¿Por qué la captura de cuatro integrantes de la ‘Segunda Marquetalia’ es un golpe a sus finanzas?

La detención de alias ‘Robinson’ junto a otros tres presuntos integrantes representa una afectación directa a las finanzas y a la capacidad de operación de la ‘Segunda Marquetalia’, ya que, según las autoridades, se trata de personas con roles clave en la financiación y logística del grupo armado en el sur del país.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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