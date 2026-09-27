Por: El Espectador

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En la vereda El Cadillo, ubicada en el municipio de Tello, departamento del Huila, se reportó la muerte de alias "Robinson Gutiérrez", reconocido como uno de los principales jefes de la estructura criminal Segunda Marquetalia. Así lo confirmó el presidente Abelardo de la Espriella, quien a través de su cuenta en la red social X, destacó que este golpe fue producto de una operación conjunta entre el Ejército Nacional, la Policía y la Fuerza Aérea. Según la información difundida por el propio mandatario, alias "Robinson Gutiérrez" tenía en sus manos la dirección política y financiera de la estructura Teófilo Forero, una facción de la Segunda Marquetalia liderada por alias "Iván Márquez".

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Además de ser cabecilla, se atribuye a "Robinson Gutiérrez" la participación directa en el asesinato del precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay. El presidente De la Espriella señaló que este criminal se encontraba implicado en una serie de actividades ilegales que incluían la extorsión y amenaza a campesinos, el reclutamiento de menores de edad, así como la comisión de actos terroristas contra la población civil y la Fuerza Pública tanto en Huila como en Caquetá.

Dentro del mismo operativo que resultó en la muerte de "Robinson", fueron capturados otros tres integrantes del grupo armado bajo el mando de "Iván Márquez". Cabe resaltar que la información sobre el caso sigue en verificación, pues el presidente afirmó que publicará detalles adicionales una vez finalicen todas las diligencias pertinentes.

De acuerdo con lo reportado, el magnicidio de Miguel Uribe Turbay no fue un acto aislado, sino el resultado de una acción estructurada. Las investigaciones adelantadas, en las que participa la Fiscalía, han permitido la emisión de siete órdenes de captura contra altos mandos de la Segunda Marquetalia, entre ellos Luciano Marín Arango, alias “Iván Márquez”, y otros reconocidos líderes de esta organización.

La fiscal Luz Adriana Camargo precisó que las motivaciones detrás del crimen de Uribe Turbay fueron “político-instrumentales”, derivadas de su gestión como senador de la República. Asimismo, subrayó que estas decisiones se habrían tomado de forma consensuada dentro de los más altos niveles de dirección de la Segunda Marquetalia, que decidió apartarse de los procesos de paz. Las autoridades continúan las investigaciones y, hasta ahora, han sido capturadas nueve personas vinculadas a la ejecución del crimen, según lo revelado por El Espectador.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Quién era alias "Robinson Gutiérrez" y cuál era su función en la Segunda Marquetalia?

Alias "Robinson Gutiérrez" se desempeñaba como cabecilla político y financiero de la estructura Teófilo Forero, perteneciente a la Segunda Marquetalia. Según lo informado por el presidente Abelardo de la Espriella, este individuo coordinaba extorsiones, amenazas, reclutamiento de menores y planeaba actos terroristas contra comunidades y la Fuerza Pública en el sur del país.

¿Por qué se vinculó a la Segunda Marquetalia con el crimen de Miguel Uribe Turbay?

Las investigaciones llevadas a cabo por la Fiscalía y el equipo especial asignado al caso concluyen que el magnicidio de Uribe Turbay no fue un hecho aislado, sino parte de una operación estructurada entre una banda criminal urbana ejecutora y la Segunda Marquetalia, que supuestamente dio la orden. Las razones del crimen habrían sido de carácter político por su labor como senador de la República, conforme a lo detallado por la fiscal Luz Adriana Camargo.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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