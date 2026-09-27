Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Abelardo De la Espriella, presidente, confirmó que en una operación conjunta entre el Ejército, la Policía y la Fuerza Aérea se logró abatir a Miguel Orlando Guzmán González, alias ‘Robinson Gutiérrez’. La intervención tuvo lugar en la vereda El Cadillo, ubicada en el municipio de Tello, Huila, y se desarrolló como parte de una estrategia para enfrentar los delitos y la violencia en la región. Así lo informó el mandatario nacional, quien explicó que en dicha acción también resultaron detenidas tres personas más.

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Según el informe oficial citado por De la Espriella, Guzmán González era identificado como uno de los cabecillas, tanto político como financiero, de la estructura Teófilo Forero Castro, que hace parte de la Segunda Marquetalia. Esta organización criminal ha sido motivo de atención de las autoridades por su influencia y por manejar actividades delictivas en diferentes departamentos. Como cabecilla financiero, a Guzmán González se le señalaba de coordinar el flujo de recursos de la organización, así como de idear y supervisar actividades de extorsión y mecanismos para obtener dinero ilícito.

Dentro del prontuario atribuido al ahora abatido, el presidente subrayó su presunta relación con el asesinato de Miguel Uribe Turbay. Este hecho, de acuerdo con la información entregada, lo vinculaba directamente a crímenes de alto impacto nacional. Además, sobre Guzmán González pesaba la acusación de intimidar y extorsionar a comunidades campesinas, ejercer presión sobre menores para reclutarlos y atacar de manera directa a la población civil, así como a la Fuerza Pública en los departamentos de Huila y Caquetá.

Durante la operación, los uniformados arrestaron igualmente a tres personas, aunque sobre ellas no se entregaron detalles adicionales en el comunicado. De la Espriella señaló la relevancia de este golpe, ya que debilita el andamiaje económico y político de la estructura Teófilo Forero Castro en la región. El resultado de la intervención fue presentado como un avance concreto en la lucha contra la delincuencia organizada vinculada a la Segunda Marquetalia.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Quién era Miguel Orlando Guzmán González, alias ‘Robinson Gutiérrez’, y cuál era su papel en la estructura Teófilo Forero Castro?

Guzmán González, conocido bajo el alias de ‘Robinson Gutiérrez’, era señalado como uno de los principales cabecillas políticos y financieros de la estructura Teófilo Forero Castro, parte de la Segunda Marquetalia. Se le atribuía la gestión de las finanzas del grupo, así como actividades de extorsión, intimidación, reclutamiento de menores y ataques contra civiles y la Fuerza Pública en zonas de Huila y Caquetá, de acuerdo con lo informado por el presidente Abelardo De la Espriella.

¿En qué consistió la operación en la que fue abatido alias ‘Robinson Gutiérrez’ en Huila?

La operación se realizó en la vereda El Cadillo, en Tello, Huila, y fue desarrollada en conjunto por el Ejército, la Policía y la Fuerza Aérea, según el reporte entregado por Abelardo De la Espriella. Durante la intervención fue abatido Miguel Orlando Guzmán González y también se efectuaron tres capturas, debilitando así la estructura criminal en la región.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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