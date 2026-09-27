Por: El Espectador

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La dinámica actual dentro de la sala plena del Consejo Nacional Electoral (CNE) se caracteriza, según declaraciones recogidas por El Espectador, por un diálogo constante entre los nueve magistrados que la componen. A pesar de que existen inclinaciones políticas distintas y se reconoce una mayoría afín al gobierno, todos comparten el propósito de fortalecer la institución y alcanzar consensos que permitan responder eficientemente a los grandes desafíos del sistema electoral colombiano durante los próximos cuatro años.

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Una inquietud relevante surge con la propuesta de reforma al CNE presentada recientemente en el Congreso. Aunque no ha sido debatida de manera integral entre los magistrados, esta iniciativa pone de nuevo en discusión el mecanismo de elección de quienes integran la sala plena. De acuerdo con lo señalado en la entrevista, la pregunta central es si el CNE debe migrar hacia un esquema más parecido al de la rama judicial, o si debe conservar su actual naturaleza política. Este debate ha estado vigente durante varios años, pero no existe todavía una postura conjunta de la entidad sobre el tema.

En relación con el respaldo político de los magistrados, algunos de ellos fueron elegidos en listas presentadas por partidos como el Pacto Histórico. Sin embargo, explican que, tras asumir el cargo, su rol debe enmarcarse en la búsqueda del bien común, superando intereses partidistas. Uno de los temas prioritarios es recuperar la confianza ciudadana en el sistema electoral, especialmente después de las demandas de nulidad que hoy enfrenta la última elección presidencial, entre las que se mencionan cuestionamientos sobre el censo electoral, la gestión del software y los escrutinios en el exterior.

El CNE también busca mantener autonomía administrativa y financiera, aunque una sentencia de la Corte Constitucional eliminará esa independencia en diciembre próximo. Tanto el CNE como la Registraduría Nacional defienden la necesidad de conservar estos poderes para un funcionamiento eficaz, especialmente ante la magnitud de los procesos electorales: cerca de 130 mil candidaturas en las elecciones territoriales venideras subrayan la importancia de una organización sólida.

Respecto a posibles procesos que afecten partidos políticos de cara a las elecciones regionales, los magistrados solo conocen en sala plena los casos que previamente han sido tratados a nivel individual en cada despacho. Sobre el control a las encuestadoras y la llamada Ley de Encuestas, el nuevo CNE continúa atendiendo individualmente las denuncias sin adoptar, hasta el momento, una decisión colectiva o un proyecto normativo sobre la materia. Finalmente, no han existido encuentros formales entre la sala plena y el presidente Abelardo de la Espriella, más allá de los saludos protocolarios en la posesión.

¿Por qué es importante la autonomía administrativa y financiera del CNE?

La autonomía administrativa y financiera del Consejo Nacional Electoral es considerada clave para garantizar la independencia operativa y presupuestal del organismo frente a otros poderes estatales. Según lo expuesto por la sala plena y la Registraduría Nacional, esta autonomía permite responder con mayor eficacia a los retos propios de los procesos electorales y salvaguardar la credibilidad institucional, especialmente en periodos de alta demanda como las elecciones territoriales.

¿Cuáles son los principales retos del CNE para las próximas elecciones territoriales?

El principal desafío que enfrenta el Consejo Nacional Electoral en el corto plazo es la organización y supervisión de unos comicios territoriales que movilizarán a aproximadamente 130 mil candidatos y candidatas. La magnitud de estos procesos exige una respuesta eficiente para gestionar las acciones y demandas electorales, fortalecer la logística y responder a las expectativas de la ciudadanía, asegurando transparencia y legitimidad en todos los niveles del sistema electoral.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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