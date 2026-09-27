Las fuerzas militares de Colombia propinaron un golpe contundente a las estructuras armadas ilegales que operan en la región sur del territorio nacional. Abelardo De La Espriella, duramente criticado por Gustavo Petro, anunció que un subversivo fue abatido.

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“¡Importante resultado! Hace pocos minutos, en la vereda El Cadillo, en Tello (Huila), una operación del Ejército Nacional, la Policía y la Fuerza Aérea golpeó a la Segunda Marquetalia de Iván Márquez. alias ‘Robinson Gutiérrez’, cabecilla político y financiero de la estructura Teófilo Forero Castro, fue dado de baja. Este criminal está implicado en el asesinato de Miguel Uribe Turbay. No dejaré de exigir que se establezca toda la verdad sobre ese crimen. Robinson dirigía extorsiones y amenazas contra campesinos, el reclutamiento de menores y acciones terroristas contra la población civil y la Fuerza Pública en Huila y Caquetá. Tres integrantes más fueron capturados. Este es un resultado preliminar. Ampliaré la información una vez concluya la verificación. ¡Firme por la Patria! ¡Que viva Cristo Rey! (A.D.L.E)”, escribió en X (antes conocido como Twitter) el jefe de Estado.

El congresista Miguel Uribe Turbay fue víctima de un atentado el 7 de junio de 2025 y murió el 11 de agosto de ese año cuando era precandidato a la presidencia de Colombia.

El 23 de marzo de 2026, salió a la luz que la organización ilegal Segunda Marquetalia dispuso el homicidio del congresista y en ese momento aspirante a la presidencia.

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La información proviene de una confesión presentada ante el ente acusador por Simeone Pérez Marroquín, alias ‘el Viejo’, sentenciado a 22 años de cárcel por estructurar el atentado contra el representante del Centro Democrático, ocurrido el 7 de junio del año anterior en el parque El Golfito, ubicado en el barrio Modelia de Bogotá.

En un amplio relato, ‘el Viejo’ expuso a las autoridades judicializadoras pormenores inéditos sobre la logística para perpetrar el magnicidio de Uribe Turbay y la identidad de las mentes detrás del violento suceso que consternó al país.

“El grupo que ordenó el atentado en contra del senador Miguel Uribe fue la Segunda Marquetalia“, confesó ‘el Viejo’ en un interrogatorio el pasado 9 de febrero.

Al momento en que las autoridades investigativas le indagaron sobre el responsable de dictar la instrucción concreta de la ejecución, el Viejo sostuvo: “La impartió ‘el Zarco Aldinever’, de la Segunda Marquetalia”.

El procesado detalló que pretendían ultimarlo inicialmente en una ubicación distinta dentro de Bogotá.

Aseguró la existencia de una recompensa de 1.000 millones de pesos por ejecutar el atentado y afirmó la asignación de 600 millones de pesos adicionales destinados a corromper el sistema judicial o, eventualmente, “mocharles la cabeza”, buscando impedir el esclarecimiento total de los hechos.

La Segunda Marquetalia constituye una facción disidente de la antigua guerrilla, bajo la conducción de Iván Márquez y cuyo colaborador más cercano correspondía a José Manuel Sierra Sabogal, alias ‘el Zarco Aldinever’, sobre quien el Ministerio de Defensa reportó que el 11 de agosto del año anterior resultó ultimado por integrantes del Eln en la zona fronteriza con Venezuela.

En momentos en que alias ‘el Zarco Aldinever’ todavía mantenía garantías legales en el marco de las políticas de paz del Ejecutivo, mandó a ejecutar el atentado mortal contra Miguel Uribe Turbay, conforme se deduce del testimonio aportado por ‘el Viejo’.

A partir de noviembre de 2024, dicha facción armada permanecía al margen de las mesas de concertación con la administración nacional, tras retirarse del proceso de diálogo.

El implicado narró a los peritos judiciales su vinculación en el ataque mortal luego de recibir la convocatoria previa de Kendry Téllez Álvarez, alias ‘Yako’, excombatiente reinsertado que posteriormente se incorporó a las filas de la Segunda Marquetalia.

‘El Viejo’ lo atestiguó textualmente ante los fiscales: “Quien me informó que la Segunda Marquetalia era la que había ordenado esta operación en contra del senador Miguel Uribe fue Kendry Téllez Álvarez, alias Yako. Ante las personas en la ciudad le decimos la ‘vuelta’, pero ante los mandos de la guerrilla es una ‘operación’ (…) Siempre se sostuvo la inteligencia, la información y la logística para ejecutar esa orden que impartió Kendry (…), la orden que nos dieron los de arriba, me refiero a la gente de la Segunda Marquetalia; esa orden se tenía que ejecutar sí o sí”.

Balance del terremoto, según el presidente

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.