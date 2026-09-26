Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Habitantes de la urbanización San Pablo, ubicada en la vía al Salado, manifestaron su creciente inconformidad debido a la falta de pavimentación en sus calles. De acuerdo con testimonios recogidos, la comunidad lleva aproximadamente tres años aguardando que la Alcaldía de Ibagué concrete la obra de pavimentación definitiva, tras una intervención inicial que, en vez de mejorar la situación, dejó al sector en condiciones inadecuadas. Las calles afectadas presentan constantemente polvo, huecos y dificultades para el tránsito diario, según relataron varios residentes.

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Los vecinos señalaron que, después de los primeros trabajos en la zona, recibieron diferentes fechas tentativas para ejecutar la pavimentación definitiva. Sin embargo, aseguran que ninguna de esas promesas se ha cumplido y, hasta la fecha, las obras no han comenzado. Este incumplimiento reiterado ha generado un clima de incertidumbre creciente, ya que los habitantes advierten que el paso del tiempo sin respuestas claras solo agrava la problemática y afecta de forma directa su calidad de vida.

Frente a este panorama, la comunidad de San Pablo decidió anunciar públicamente medidas de presión. De acuerdo con lo dicho por varios líderes y habitantes del sector, podrían realizar una protesta pacífica que incluiría el cierre de la avenida Quinta, una de las principales vías de la ciudad. El propósito de dicha acción sería exigir que la Administración Municipal brinde una solución concreta, en especial establecer, de manera definitiva, la fecha de inicio de las obras de pavimentación. John Quiroga, residente del barrio, expresó de forma decidida: “Estamos todos totalmente decididos a salir y a cerrar la Quinta”.

Los ciudadanos enfatizan que la solicitud principal es obtener una fecha precisa para el inicio de la pavimentación, pues cuestionan la validez de las respuestas hasta ahora recibidas, que solamente han significado nuevos aplazamientos de la intervención. Ante la falta de avances, la urbanización San Pablo se muestra dispuesta a implementar acciones colectivas para que su situación sea atendida de manera prioritaria por parte de la Alcaldía.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué los habitantes de la urbanización San Pablo exigen la pavimentación de sus calles?

La comunidad de la urbanización San Pablo exige la pavimentación porque lleva cerca de tres años enfrentando polvo, huecos y problemas de movilidad tras una intervención inconclusa. Los residentes argumentan que la falta de respuesta y la ausencia de una fecha clara para comenzar la obra han aumentado la frustración e incertidumbre en el sector.

¿Cuáles serían las consecuencias de un cierre de la avenida Quinta por parte de la comunidad?

Un cierre de la avenida Quinta, planeado como protesta pacífica por parte de los habitantes de San Pablo, podría afectar la movilidad en una de las principales vías de Ibagué. La comunidad considera esta medida para presionar a la Alcaldía y recibir una respuesta concreta sobre la fecha de inicio de la pavimentación en su barrio.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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