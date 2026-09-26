Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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En la sede de Audifarma Virrey Solís Florida, ubicada en Ibagué, los usuarios han manifestado graves inconformidades respecto a la atención que reciben para reclamar sus medicamentos. De acuerdo con testimonios recopilados, la principal molestia radica en las extensas esperas a las que deben someterse los pacientes. Una persona que solicitó su medicina el pasado 25 de septiembre relató que permaneció en el lugar desde las 12:00 del mediodía hasta las 4:50 de la tarde. En ese lapso, la atención avanzó con notable lentitud, provocando que varias personas abandonaran el proceso antes de ser atendidas.

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Los usuarios responsabilizan la problemática al número limitado de funcionarios disponibles en la sede. Según la denuncia conocida, durante los momentos de mayor demanda solo hay tres trabajadores a cargo del despacho de medicamentos, lo que resulta insuficiente para cubrir el flujo de personas que requiere el servicio. Esta escasez de personal genera que los tiempos de espera superen con frecuencia las cinco o seis horas, afectando tanto al acceso como a la oportunidad en la atención que necesitan los usuarios.

Dentro de las quejas, se evidencia preocupación no solo por los tiempos prolongados, sino también por el desorden en la gestión de turnos y los requisitos exigidos para realizar el retiro de los medicamentos. Las personas afectadas solicitan que los organismos encargados de la vigilancia del sistema de salud revisen el desempeño de este punto de dispensación. El objetivo es que se valore si realmente las condiciones de atención actuales respetan los procedimientos establecidos para la entrega de tratamientos y si se garantiza el derecho a la salud de quienes acuden.

Las denuncias buscan que tanto las autoridades del municipio como los órganos de control tomen cartas en el asunto para verificar la prestación del servicio y establecer si las falencias reportadas representan una vulneración a los derechos de los pacientes que dependen de Audifarma para acceder a sus medicamentos.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué hay largas filas en Audifarma, sede Virrey Solís Florida en Ibagué?

Según los testimonios recogidos en el mismo punto de atención, las largas filas en Audifarma, sede Virrey Solís Florida, se deben principalmente a la poca cantidad de funcionarios disponibles para atender a los usuarios. En momentos de alta demanda, solo hay tres trabajadores, lo que dificulta agilizar el proceso y obliga a los pacientes a esperar hasta seis horas para reclamar sus medicamentos.

¿Qué hacen los usuarios si no completan el trámite para reclamar medicamentos en Audifarma Ibagué?

De acuerdo con aquellos que han denunciado la situación, varios usuarios, ante la demora excesiva, deciden retirarse sin terminar el proceso para reclamar sus medicamentos, lo que afecta su acceso oportuno al tratamiento y los derechos relacionados con la atención en salud.

"El peor error": Tatuador habló sobre mujer que murió por sedarse para tatuaje

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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