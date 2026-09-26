Por: El Espectador

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UN_FAIR Tequendama se acerca a su cierre este fin de semana, consolidándose como uno de los eventos culturales más relevantes en el Centro Internacional de Bogotá. La feria, que termina este domingo 27 de septiembre, ha reunido durante diez días a cerca de 300 artistas y curadores, presentando una variada oferta de arte contemporáneo, esculturas, música en vivo y gastronomía, tal como lo presenta el programa oficial divulgado por la organización.

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El evento se desarrolla en los espacios del complejo Tequendama Suites, con actividades distribuidas en cinco plataformas distintas. Entre las principales se encuentra La Anual, compuesta por 23 exposiciones simultáneas en la planta baja, centrada en temas como ciudad, memoria y medioambiente. Obras como UR_VANO, de Jesús Cataño; El Arrabal, de Lorena Zuluaga, y Retoños del Fuego, de Adriana Cuéllar, motivan reflexiones sobre urbanización y fenómenos naturales, según la información entregada por los organizadores.

Un verdadero espectáculo visual lo ofrece Solo los Gigantes, con 15 esculturas e instalaciones monumentales desplegadas en plazas y zonas abiertas del complejo, propuesta que, junto con La Anual, tiene ingreso gratuito. Para quienes buscan una experiencia más inmersiva, Galleries in-Suites invita a recorrer 25 habitaciones transformadas en galerías, con propuestas de artistas independientes, colectivos y galerías de diferentes ciudades como Cali, Armenia y Pereira; cabe resaltar que algunas de estas últimas fueron afectadas por el reciente terremoto reportado en el país, de acuerdo con el comité organizador.

Las noches en UN_FAIR Tequendama se viven en La Terraza y el piso 30 de Tequendama Suites. La Terraza, ubicada en el cuarto piso, ofrece no solo presentaciones musicales gratuitas, como las de Juan Amarillo y Retro Riot, sino también una oferta gastronómica especial. A partir de las 9:00 p. m., los conciertos nocturnos se trasladan al piso 30, presentando a artistas como Anaïs Eliot, Jaybird y Peggy Low, permitiendo al público disfrutar del arte hasta las 2:00 a. m.

En cuanto a los horarios y precios, actividades como La Anual, Solo los Gigantes y La Terraza mantienen entrada libre. Sin embargo, el acceso a Galleries in-Suites cuesta $28.000 en total, mientras que para Noches UN_FAIR y el combo que incluye ambas experiencias el valor es de $56.000, según información oficial disponible en TuBoleta. Los visitantes que deseen conocer a fondo el cronograma pueden consultar la página de UN_FAIR Tequendama.

Esta segunda edición, organizada por la Sociedad Hotelera Tequendama y UN_FAIR International, con respaldo institucional de la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares, Secretaría Distrital de Cultura y Asosandiego, ha logrado expandir su propuesta, llegando a espacios como terrazas, restaurantes y plazas del complejo. En su anterior edición, en 2025, la feria contó con 18 galerías y más de 50 intervenciones artísticas, sumando un alcance calculado en 950.000 personas, según reportó la organización.

¿Cuáles son los horarios y precios de UN_FAIR Tequendama 2026?

De acuerdo con la organización, las actividades diurnas se realizan entre las 11:00 a. m. y las 9:00 p. m., con acceso gratuito a La Anual, Solo los Gigantes y La Terraza. El ingreso a Galleries in-Suites tiene un valor de $28.000, mientras que los conciertos nocturnos y la boleta combinada cuestan $56.000. Estos precios incluyen los cargos por servicio y las entradas pueden adquirirse a través de TuBoleta.

¿Qué significa el concepto 'Galleries in-Suites' en UN_FAIR Tequendama?

Galleries in-Suites consiste en transformar habitaciones de los pisos altos de Tequendama Suites en espacios de exhibición temporal. Este formato permite a visitantes explorar proyectos artísticos en ambientes íntimos y personalizados, facilitando el diálogo directo entre artistas, colectivos y el público dentro de un contexto distinto al de las galerías convencionales.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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