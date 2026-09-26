Por: Portal Bogotá

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El Instituto Distrital de las Artes (Idartes) presenta una nueva edición de la Matiné Familiar – Juegos Escénicos este domingo 4 de octubre en el Teatro El Parque, que se encuentra en la carrera 5 No. 36 - 05, en la localidad de Santa Fe. Este evento, enmarcado dentro del programa 'Bogotá, mi Ciudad, mi Casa', se enfatiza en el encuentro y disfrute de niñas, niños y familias a través del arte, la imaginación y el juego, usando el espacio público como escenario principal. Es importante resaltar que la entrada es totalmente gratuita, lo que facilita la inclusión de diversos grupos familiares de la ciudad.

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Según la información proporcionada por Idartes, la propuesta de este año combina diferentes expresiones artísticas con el objetivo de fomentar la creatividad y el disfrute intergeneracional. Durante la jornada, los asistentes tendrán la oportunidad de explorar distintos lenguajes escénicos, como el clown, el teatro, la música y la narración oral, junto con experiencias sensoriales diseñadas especialmente para estimular la curiosidad y la participación activa.

Dentro de las presentaciones se destaca Welcome to the Jungle, una propuesta escénica que integra teatro físico, humor y dinámicas de juego, buscando construir una vivencia interactiva para todo el público. Así mismo, Radiofónicos llega con una novedosa experiencia realizada por el colectivo Sonómadas del programa Nidos, la cual está orientada a la primera infancia y sus cuidadores. Este espectáculo invita a explorar el mundo del sonido, la escucha y la imaginación, generando un espacio para la experimentación artística desde edades tempranas.

Por otro lado, Mamita África es una obra a cargo del narrador y músico afroperuano Marco Esqueche. Esta puesta en escena transita por las raíces de la cultura afroamericana a través de relatos, cantos tradicionales y juegos con ritmos y melodías, animando a los presentes a ser parte activa de un encuentro cercano y vibrante que resalta la riqueza cultural y la diversidad.

La combinación de estas propuestas artísticas asegura una experiencia diversa e incluyente, reafirmando el compromiso de Idartes por acercar el arte a las comunidades y fortalecer los lazos familiares mediante espacios seguros y creativos en la ciudad.

¿Cuáles son las actividades de la Matiné Familiar – Juegos Escénicos en Bogotá?

Las actividades que se desarrollarán en la Matiné Familiar – Juegos Escénicos, según Idartes, incluyen presentaciones de teatro físico con Welcome to the Jungle, una propuesta de juego y humor; experiencias sensoriales y de exploración sonora con Radiofónicos, dirigida a la primera infancia y sus cuidadores; y una obra musical que rescata la tradición afroamericana titulada Mamita África. Todas las actividades están diseñadas para promover la participación activa y el compartir familiar en el teatro El Parque.

¿Qué es el programa Nidos y cuál es su público objetivo?

De acuerdo con la información brindada, el programa Nidos realiza propuestas enfocadas en la primera infancia y sus cuidadores, como la experiencia artística Radiofónicos de Sonómadas. Su propósito es explorar aspectos sensoriales, el sonido y la imaginación, generando espacios donde los niños más pequeños y quienes los acompañan puedan interactuar y aprender desde el arte.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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