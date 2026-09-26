Por: Portal Bogotá

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Bogotá se alista para vivir la XIX Semana de la Bicicleta, una celebración entre el 27 de septiembre y el 1 de octubre que busca fomentar la movilidad sostenible. Durante cinco días, la ciudad transformará sus espacios habituales para privilegiar la bicicleta como medio de transporte, deporte y recreación. De acuerdo con el portal oficial de la Alcaldía de Bogotá y el Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD), la programación será gratuita y estará dirigida tanto a quienes usan la bici cotidianamente como a quienes desean acercarse al mundo del ciclismo por primera vez.

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El inicio de la Semana de la Bicicleta estará marcado por el reto ‘Salida MTB – Alto de la Viga’, una travesía para 200 personas que busca conectar distintos puntos emblemáticos, partiendo desde el Parque Renacimiento en la localidad de Los Mártires, recorriendo la avenida Circunvalar, el Alto del Verjón y el Colegio El Verjón (IED), antes de llegar al destino final. Se trata de una invitación abierta que pretende resaltar la riqueza geográfica de Bogotá y el potencial de la bicicleta en la integración de sus habitantes.

En el transcurso de la semana, la inclusión será un eje fundamental. En la calle 26 con carrera 19B, se desarrollará el ‘Ciclopaseo a Ciegas’, iniciativa que permitirá que personas con discapacidad visual disfruten del ciclismo gracias al uso de bicicletas tándem —una modalidad de bicicleta diseñada para ser utilizada por dos personas, facilitando el acompañamiento—. En el mismo espacio, la actividad ‘Ciclovía Te Cuida’ ofrecerá opciones lúdicas y recreativas destinadas a toda la ciudadanía, fomentando la actividad física y hábitos de vida saludable en el contexto de la tradicional Ciclovía.

La Semana reconoce también el papel trasformador de la bici en la vida de las mujeres. Según datos del IDRD, en el Parque Renacimiento se hará homenaje a 30 mujeres que aprendieron a montar bicicleta en la Escuela de la Bicicleta y que, gracias al programa Escuela 2.0, han fortalecido sus habilidades. En articulación con otras entidades distritales, iniciativas como ‘Más Mujeres en Bici’ buscan aumentar la participación femenina y ofrecer alternativas para que mujeres de todas las edades disfruten la bicicleta con autonomía y confianza.

Daniel García Cañón, director del IDRD, destacó la diversidad de experiencias que promueve la Semana: desde quienes conquistan retos en la montaña hasta quienes apenas aprenden a pedalear o participan en actividades de inclusión. El evento, que se extiende hasta el primero de octubre, invita a los bogotanos a apropiarse de su ciudad, disfrutando y promoviendo nuevas formas de conexión: “La bicicleta nos permite hacer actividad física, encontrarnos y apropiarnos de nuestra ciudad”.

¿Qué actividades incluye la Semana de la Bicicleta en Bogotá para promover la inclusión?

La Semana de la Bicicleta en Bogotá destaca por iniciativas como el ‘Ciclopaseo a Ciegas’, que permite la participación de personas con discapacidad visual en recorridos usando bicicletas tándem. Además, en la carrera 19B con calle 26 se desarrollarán actividades lúdicas y recreativas en la ‘Ciclovía Te Cuida’, fomentando la integración y el bienestar de toda la ciudadanía.

¿Cómo se reconoce la participación de las mujeres en la Semana de la Bicicleta 2026?

El Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD) realizará un reconocimiento a 30 mujeres que aprendieron a montar bicicleta en la Escuela de la Bicicleta y que han fortalecido sus habilidades con programas como Escuela 2.0. Así mismo, a través de la estrategia ‘Más Mujeres en Bici’, en conjunto con otras entidades, se amplían oportunidades para que más mujeres participen y se empoderen en el uso de la bicicleta.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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