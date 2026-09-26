Por: VALORA ANALITIK

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Para miles de personas en Bogotá, la Carrera Séptima es una de las principales vías para salir de la ciudad hacia el norte, especialmente durante los fines de semana, cuando aumentan los viajes por planes familiares, paseos y desplazamientos hacia municipios y destinos de esa zona. Ahora, los conductores tendrán una nueva alternativa para enfrentar la congestión que suele presentarse en las mañanas de los sábados.

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La Secretaría Distrital de Movilidad anunció un cambio que comenzará a aplicarse desde este fin de semana como prueba piloto y que busca facilitar los desplazamientos de quienes salen de Bogotá por el norte. La medida tendrá una duración inicial de cuatro sábados y estará acompañada por personal en vía para orientar a los usuarios.

¿Qué cambia en la Carrera Séptima?

A partir del sábado 26 de septiembre de 2026, la Carrera Séptima tendrá un contraflujo hacia el norte entre las calles 193 y 245. La medida funcionará durante cuatro sábados consecutivos, entre las 9:00 a. m. y la 1:00 p. m. Durante ese periodo, el tramo señalado operará exclusivamente en sentido norte.

Con esta modificación, las personas que salgan de Bogotá hacia el norte podrán utilizar la Carrera Séptima como una alternativa adicional a la Autopista Norte, con el propósito de distribuir los viajes entre ambos corredores y facilitar la movilidad durante las horas de mayor salida de vehículos.

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La Secretaría Distrital de Movilidad explicó que se trata de un piloto, por lo que su continuidad todavía dependerá de los resultados que se obtengan durante las jornadas de prueba.

“Escuchamos a la ciudadanía que cada sábado busca alternativas para salir de Bogotá por el norte y hoy estamos revisando una opción concreta en la carrera Séptima. Vamos a medir su efectividad y el comportamiento del tráfico para, con estos resultados, definir si la implementamos de forma permanente”, aseguró María Fernanda Ortiz, secretaria Distrital de Movilidad.

La decisión responde a la necesidad de ofrecer más opciones a los viajeros que abandonan Bogotá durante las mañanas de los sábados. Según la Secretaría Distrital de Movilidad, cerca de 5.300 vehículos salen de Bogotá por la Autopista Norte los sábados en la mañana.

Con el contraflujo, la entidad busca que una parte de esos desplazamientos pueda distribuirse hacia la Carrera Séptima, reduciendo la concentración de vehículos en un solo corredor y facilitando la salida hacia el norte.

Durante esas cuatro horas, ese segmento funcionará exclusivamente en dirección norte como parte de la operación especial. La Secretaría Distrital de Movilidad dispondrá de señalización y personal en vía para orientar a los conductores y facilitar la operación. Esto permitirá informar a los usuarios sobre los cambios temporales en la circulación y atender las situaciones que puedan presentarse durante el piloto.

¿Qué pasará con quienes necesitan entrar a Bogotá por la carrera Séptima?

El cambio también contempla una alternativa para las personas que ingresen a la ciudad desde el norte y necesiten llegar posteriormente a la Carrera Séptima. Durante el horario del contraflujo, estos usuarios podrán tomar la Autopista Norte hasta la calle 183 y desde allí continuar hacia el oriente para conectar con la Carrera Séptima.

De esta manera, la operación busca mantener una alternativa para los desplazamientos hacia el interior de Bogotá mientras el tramo de la Séptima funciona en sentido exclusivo hacia el norte.

El cambio temporal también tendrá efectos sobre el transporte público que circula por esta zona. La ruta rural 18-14 Torca – Tibabita tendrá un recorrido alterno durante las horas en las que esté activo el contraflujo.

El recorrido modificado comenzará en la calle 187, por el costado occidental de la Autopista Norte. Desde allí, la ruta se dirigirá hacia el sur hasta la calle 183 y posteriormente continuará hacia el oriente hasta llegar a la Carrera Séptima.

Una vez allí, seguirá hacia el norte hasta la calle 245. Luego tomará hacia el occidente para llegar nuevamente a la Autopista Norte y continuará hacia el norte hasta el retorno ubicado antes del peaje Andes. En ese punto, realizará el retorno hacia el sur y continuará por la Autopista Norte hasta llegar nuevamente a la calle 187.

Por ahora, no está definido que el contraflujo vaya a quedar de manera permanente. La medida comenzará como una prueba piloto durante cuatro sábados. En ese periodo, la Secretaría Distrital de Movilidad evaluará su funcionamiento y el comportamiento del tráfico para determinar qué resultados genera la nueva distribución de los viajes. A partir de esa evaluación se decidirá si el esquema puede mantenerse o si requiere modificaciones.

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