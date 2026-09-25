Por: Portal Bogotá

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El inicio de la construcción de la Avenida Longitudinal de Occidente Sur (ALO Sur) marca un hito en la movilidad de Bogotá, en específico para el sector suroccidental, consolidando una obra estratégica liderada por la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) con el apoyo del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) y la Gerencia para Bogotá. Este megaproyecto, encuadrado en el programa 5G, es una apuesta para descongestionar los accesos al centro y la zona sur de la ciudad, tal como evidencia la ANI, facilitando el flujo de la carga que ingresa a la capital por la Autopista Sur y beneficiando a habitantes de localidades como Bosa, Kennedy y Fontibón. Este despliegue contempla la generación de más de 16.000 empleos y un impacto directo para más de dos millones de ciudadanos, según fuentes institucionales mencionadas en el artículo.

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El desarrollo de la ALO Sur responde a años de gestión entre entidades nacionales y distritales. Ricardo Ayerbe, presidente de la ANI, destacó los acuerdos logrados con la Alcaldía y el avance en la obtención de predios, fundamentales para destrabar proyectos clave de infraestructura. Por su parte, Clara Sandoval, gerente para Bogotá, subrayó la importancia de la articulación entre el Gobierno Nacional y el Distrito, resaltando la obra como un anhelo de la ciudadanía del suroccidente y una pieza clave para el progreso bogotano. El director del IDU, Orlando Molano, recordó la ubicación estratégica del proyecto, cerca de hitos urbanos como el Metro de Bogotá, el parque Gibraltar y CEFE, señalando la coordinación institucional como principal motor para el avance de las obras.

La construcción se desarrollará durante cuatro años y en dos fases principales: en los dos primeros años se habilitará la calzada oriental con operación bidireccional y posteriormente, al terminar las Unidades Funcionales 4 a 6, se pondrá en servicio la calzada occidental, completando la doble calzada. Entre las obras iniciales se cuentan el mejoramiento de 9,5 kilómetros entre Canoas y el puente sobre el río Bogotá, la rehabilitación del tramo entre ese punto y la proyección de la Avenida Bosa, así como la conexión de la ALO con la Calle 13, clave para la movilidad occidente-oriente.

Según la ANI, la inversión destinada a la ALO Sur supera los 1,25 billones de pesos en Capex (inversiones de capital) y 0,76 billones en Opex (gastos operativos), considerando precios a diciembre de 2025. El proyecto contempla además 46 puentes, dos grandes intersecciones a desnivel, una alameda de 9,5 kilómetros, 153.000 metros cuadrados de espacio público y zonas verdes, adosadas a una ciclorruta y reservas para un futuro sistema de transporte masivo.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuál es el impacto en la movilidad de Bogotá tras iniciar la ALO Sur?

El inicio de la Avenida Longitudinal de Occidente Sur, respaldado por la Agencia Nacional de Infraestructura y el Instituto de Desarrollo Urbano, representa una mejora considerable para los accesos al sur y centro de Bogotá. La obra facilitará el transporte de cargas, beneficiará a más de dos millones de habitantes y contribuirá a descongestionar vías como la Autopista Sur.

¿Cómo se desarrolla la construcción de la ALO Sur y cuál es su cronograma?

La construcción de la ALO Sur se ejecuta por etapas. Durante los primeros dos años, entra en servicio la calzada oriental que operará en doble sentido; luego, en los siguientes dos años, se habilitará la calzada occidental. El proyecto se organiza en seis Unidades Funcionales, abarcando rehabilitación, nuevos tramos viales y enlaces estratégicos como la Calle 13 y Canoas.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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