Por: Portal Bogotá

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El avance de las obras del Metro de Bogotá sigue marcando hitos importantes en la infraestructura de la ciudad, y uno de los momentos clave se avecina para quienes transitan por la avenida Primero de Mayo con avenida 68. De acuerdo con el portal oficial ‘Bogotá, mi Ciudad, mi Casa’, la construcción de la Línea 1 avanza con las 16 estaciones proyectadas, y para continuar el desarrollo de la estación 7 será necesario efectuar el cierre total del puente sur de la mencionada intersección.

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La medida de cierre comenzará desde el 28 de septiembre de 2026 y permitirá realizar trabajos fundamentales para la estructura de la nueva estación. Según la información divulgada por la Empresa Metro de Bogotá (EMB), en este tramo se instalará la estructura metálica tanto de la plataforma como de la cubierta, además del ensamble e izaje de las pasarelas que van a conectar los edificios de acceso con la nave central. Dentro de las labores previstas se incluye el montaje de vigas U y vigas tipo cajón, elementos esenciales en la construcción moderna de infraestructura de transporte masivo.

Para que estas maniobras se realicen sin contratiempos y con la seguridad requerida, se utilizarán grúas de gran capacidad, posicionadas en los alrededores del puente sur, cuyos brazos operarán directamente sobre el corredor vial. Por tal motivo, el tráfico vehicular occidental –oriental deberá utilizar el contraflujo habilitado sobre el puente vehicular norte. La entidad resalta la importancia de que los conductores presten atención a la señalización que se instalará en la zona y sigan las indicaciones del personal de obra para evitar confusiones y accidentes.

La EMB ha dispuesto un mapa detallado en su sitio web, donde se visualizan las modificaciones viales y la zona donde se adelantarán los trabajos. Además, quienes tengan inquietudes específicas pueden acudir presencialmente a la oficina de atención al ciudadano ubicada en la calle 26 sur No. 68I -12/18, o comunicarse a través del correo socialtramo3@metro1.com.co para recibir información oficial y resolver dudas, lo que busca mantener informada a la ciudadanía sobre el avance y el impacto de las obras en ese sector de la ciudad.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuándo comenzará el cierre del puente sur por las obras del Metro de Bogotá?

De acuerdo con la información proporcionada por el portal ‘Bogotá, mi Ciudad, mi Casa’ y la Empresa Metro de Bogotá (EMB), el cierre total del puente sur de la avenida Primero de Mayo con avenida 68 iniciará a partir del 28 de septiembre de 2026. Esta medida se adopta para permitir el avance de las obras de la estación 7 de la Línea 1 del Metro.

¿Cómo será la movilidad en la zona durante el cierre del puente sur en Bogotá?

Durante el cierre, los vehículos que circulan en sentido occidente-oriente deberán utilizar el contraflujo habilitado sobre el puente vehicular norte. La Empresa Metro de Bogotá recomienda a los conductores estar atentos a la señalización instalada y a las indicaciones del personal presente en la zona para garantizar la movilidad y la seguridad de todos los usuarios de la vía.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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