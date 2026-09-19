Una de las obras de infraestructura vial y de transporte más esperadas y demoradas en Bogotá es la nueva troncal de TransMilenio por la Avenida 68, un corredor estratégico que busca ampliar las conexiones del sistema masivo y optimizar los tiempos de desplazamiento para quienes se movilizan por el occidente de la ciudad. Ante las constantes dudas de la ciudadanía sobre su puesta en marcha, el alcalde mayor, Carlos Fernando Galán, visitó los frentes de obra para verificar de primera mano el estado actual de los trabajos.

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Durante su recorrido, el mandatario entregó un parte de tranquilidad y buenas noticias sobre la operación de los primeros tramos. Si bien reconoció que la totalidad del megaproyecto no estará lista para finalizar este 2026, confirmó que los grupos 3, 4 y 5 —los cuales conectan la avenida de Las Américas con la Calle 26— registran un avance superior al 90 % y serán los primeros en ser habilitados para el paso de los buses articulados.

De acuerdo con las cifras oficiales compartidas por el Distrito, el grupo 3 registra una ejecución superior al 94 %, el grupo 4 alcanza un impresionante 99,58 % y el grupo 5 supera el 96 %. Gracias a este ritmo de trabajo, el alcalde aseguró que esta sección clave del corredor estará habilitada y operando oficialmente en diciembre de este 2026.

El resto de los tramos que componen el trazado total de la troncal se irán habilitando de forma paulatina a lo largo del año 2027, hasta lograr que el 100 % de la línea entre en operación y beneficie a más de un millón de usuarios diarios.

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En su balance, la Alcaldía de Bogotá detalló que el proyecto de la Avenida 68 cuenta con un avance general del 88,02 % a lo largo de sus 17,07 kilómetros de extensión, los cuales se extienden desde la Autopista Sur hasta la carrera 9 con calle 100. La infraestructura completa está compuesta por nueve grupos de trabajo e incluye:

21 estaciones de Transmilenio. 19 puentes, divididos en cinco vehiculares nuevos, tres reforzados y 11 peatonales.

Ocho deprimidos, distribuidos en dos vehiculares, cinco peatonales y uno exclusivo para bicicletas.

Con estos avances, el Distrito busca acelerar los frentes de trabajo restantes para saldar una de las deudas más importantes en materia de movilidad urbana para la capital del país.