Por: Portal Bogotá

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Con la llegada del fin de semana en que se celebra el Día de Amor y Amistad en Bogotá, el municipio invita a los ciudadanos a vivir estas jornadas con responsabilidad, especialmente en lo relacionado con la movilidad. De acuerdo con la información publicada por ‘Bogotá, mi Ciudad, mi Casa’, los días sábado 19 y domingo 20 de septiembre de 2026 serán fechas de actividad especial y, por tanto, es importante que quienes salgan a disfrutar en familia, en pareja o con amigos, tengan en cuenta recomendaciones para sus desplazamientos, evitando riesgos y situaciones incómodas.

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Entre los principales mensajes para los bogotanos está el llamado a no conducir bajo los efectos del alcohol. Las autoridades municipales, según lo mencionado en la fuente, sugieren optar por medios de transporte público como el sistema TransMilenio y rutas TransMiZonales, taxis o coordinar un conductor designado. Se aconseja también planear con anticipación el regreso, sobre todo si se participará en eventos nocturnos o cenas que puedan extenderse hasta tarde.

El uso de parqueaderos autorizados emerge como otra recomendación clave para prevenir congestión vehicular o sanciones, evitando estacionar en andenes o zonas restringidas. Además, es vital respetar siempre las señales de tránsito y los límites de velocidad, disminuyendo la velocidad en zonas con alta afluencia peatonal, ciclistas o motociclistas, así como estar siempre atento a los cambios en la movilidad, que pueden ser ocasionados por accidentes, obras o cierres viales.

El artículo recuerda también la importancia de planear los desplazamientos con tiempo y revisar el estado técnico de los vehículos antes de cualquier recorrido, con la reiteración de no sobrepasar los límites de velocidad establecidos. Para quienes planeen salir de Bogotá usando la Terminal de Transporte, la recomendación es comprar los tiquetes en los canales oficiales para evitar congestiones y abordar siempre dentro de las instalaciones, garantizando legalidad y seguridad.

Finalmente, se resalta que antes y durante los viajes es esencial mantener la vigilancia sobre los menores de edad. En caso de inquietudes o novedades durante la jornada, está disponible la línea telefónica (+57) 601 423 3600, de 6:00 a. m. a 10:00 p. m., como mencionan las fuentes oficiales. De este modo, se invita a la ciudadanía a informarse sobre la oferta de eventos y actividades para disfrutar del Día de Amor y Amistad, haciendo de la movilidad un aspecto seguro y ordenado durante esta celebración.

¿Qué recomendaciones de movilidad hay para Amor y Amistad en Bogotá este 2026?

Las recomendaciones incluyen no conducir si ha consumido alcohol, optar por transporte público como TransMilenio y rutas TransMiZonales, planear el regreso con anticipación, usar parqueaderos autorizados, respetar la señalización vial y los límites de velocidad, y revisar las condiciones técnicas del vehículo.

¿Cómo comprar tiquetes y viajar seguro desde la Terminal de Transporte de Bogotá?

La compra de tiquetes debe hacerse con anticipación a través de los canales oficiales de la Terminal de Transporte y las empresas autorizadas. Además, se recomienda abordar dentro de las instalaciones y prestar atención a las necesidades de mascotas, menores y cargas especiales durante el viaje.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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