Por: Portal Bogotá

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Entre el 24 de septiembre y el 5 de octubre de 2026, la ciudad de Andong, en Corea del Sur, será la sede del 27th Andong International Mask Dance Festival & World Mask Dance Competition 2026, escenario al que llegará la delegación de Danza Colombia Internacional para representar a Colombia, de acuerdo con información divulgada en el portal oficial de Bogotá. Este evento, que reúne presentaciones, desfiles, intercambios culturales y la reconocida competencia mundial de danza con máscaras, se consolida como un espacio de encuentro y diálogo entre diversas expresiones artísticas globales.

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La delegación colombiana está compuesta por 16 integrantes, quienes presentarán la obra ‘Colombia Tierra Adentro’ junto a la propuesta artística especial creada para el festival: ‘COLOMBIA: THE RHYTHM OF MEMORY’. Esta puesta en escena integra tradición y creatividad, sumando danza, máscaras y diversos elementos del acervo cultural colombiano. El desarrollo conceptual de la propuesta se expresa bajo el lema "La memoria en el rostro, el ritmo en el cuerpo", que subraya el vínculo entre la identidad nacional y el lenguaje de la máscara.

La obra hace uso de máscaras de mano, maquillaje facial entendido como una segunda máscara, y otros elementos inspirados en la fauna y los imaginarios culturales propios de Colombia. Además, incorpora la energía rítmica y corporal característica del mapalé, uno de los bailes tradicionales del Caribe colombiano, y referencias inconfundibles del Carnaval de Barranquilla, festividad reconocida por su riqueza simbólica.

Danza Colombia Internacional, según el portal de Bogotá, mantendrá informado al país durante su participación y traerá de vuelta detalles y perspectivas sobre las tradiciones y particularidades de la cultura surcoreana, estableciendo así un intercambió que va más allá de la presentación artística. La delegación llevará hasta Asia el sentir y el colorido del folklore colombiano: desde el sabor caribeño hasta la profundidad de la danza andina, pasando por la fuerza del folklore llanero y el talento de sus artistas.

Vale la pena señalar que, conforme a la información difundida, este evento no hace parte de la agenda cultural oficial del Distrito de Bogotá, tratándose de una iniciativa independiente de impacto internacional.

¿Qué representa la participación de Danza Colombia Internacional en el festival de máscaras de Andong?

La participación de Danza Colombia Internacional en el 27th Andong International Mask Dance Festival & World Mask Dance Competition 2026 significa una oportunidad para exponer la riqueza y diversidad de las tradiciones dancísticas colombianas frente a un público internacional, consolidando un diálogo cultural a través de propuestas que combinan elementos ancestrales y contemporáneos.

¿En qué consiste la obra ‘Colombia Tierra Adentro’ presentada en Corea del Sur?

La obra ‘Colombia Tierra Adentro’ integra danza, máscaras y referencias de la fauna y cultura colombiana, usando recursos como máscaras de mano y maquillaje facial, así como expresiones dancísticas y musicales inspiradas en ritmos tradicionales y festividades, representando la diversidad y el espíritu colombiano en un contexto artístico internacional.

*Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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