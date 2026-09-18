Alci Acosta recibió el alta médica luego de permanecer varios días hospitalizado en Barranquilla. El cantante, de 87 años, regresó a su vivienda acompañado por su familia, mientras continúa el tratamiento y los controles médicos relacionados con las complicaciones de salud que presentó durante las últimas semanas.

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La noticia fue confirmada por su hijo, Checo Acosta, quien ha informado de manera constante sobre la evolución del artista desde que ingresó a la Clínica La Misericordia Internacional. El cantante explicó que los médicos evaluaron los resultados de los exámenes practicados durante la jornada y, después de esa revisión, determinaron que su padre podía abandonar el centro asistencial.

La hospitalización se extendió durante cerca de 18 días y tuvo una etapa especialmente delicada debido a las complicaciones relacionadas con sus riñones y próstata. Durante ese periodo, el intérprete permaneció en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), donde recibió atención especializada antes de mostrar una evolución que permitió trasladarlo posteriormente a una habitación.

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El paso por la UCI fue una de las etapas más complejas de este episodio para la familia, que mantuvo informados a los seguidores del artista sobre cada avance. Con la mejoría de su estado, los médicos pudieron continuar el manejo en una habitación convencional hasta llegar a la decisión de darle salida y permitirle continuar el proceso desde su hogar.

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¿Qué sigue para Alci Acosta después de salir de la clínica?

Aunque ya está en casa, el alta médica no representa el final de la atención que requiere el cantante. De acuerdo con la información entregada por su hijo, deberá continuar con el tratamiento indicado por los especialistas y acudir a los controles que sean necesarios para verificar cómo avanza su recuperación.

Checo Acosta también aprovechó la actualización para agradecer al personal médico que estuvo al frente de la atención de su padre durante los días de hospitalización. El mensaje estuvo dirigido igualmente a las personas que permanecieron pendientes de la situación y enviaron muestras de apoyo a la familia durante este periodo.

En los últimos días, el hijo del artista había contado que Alci Acosta presentó una evolución favorable después de abandonar la UCI. Esa mejoría permitió que el proceso médico avanzara hacia una nueva etapa, aunque la familia mantuvo la cautela y evitó presentar el regreso a casa como una recuperación completa.

La familia también ha pedido prudencia frente a las versiones que han circulado en redes sociales sobre el estado de salud del cantante. Checo Acosta ha utilizado sus redes sociales para aclarar información y mantener como referencia las actualizaciones entregadas directamente por sus allegados.

Alci Acosta, una trayectoria de más de seis décadas

El regreso del cantante a su hogar ocurre después de un episodio de salud que mantuvo atentos a sus seguidores en Colombia y otros países donde su música conserva reconocimiento. Alci Acosta es una de las figuras más conocidas del bolero y la música romántica colombiana, géneros en los que construyó una carrera de más de seis décadas.

Nacido en Soledad, Atlántico, el artista alcanzó reconocimiento con un repertorio que se convirtió en parte de la memoria musical de varias generaciones. Su trayectoria también estuvo marcada por presentaciones en distintos países y por una extensa producción discográfica que consolidó su lugar dentro de la música popular latinoamericana.

Ahora, el intérprete continuará su recuperación lejos de la clínica y rodeado de su familia. Por el momento, las novedades sobre su estado serán entregadas principalmente por sus allegados, mientras avanza el tratamiento y el seguimiento médico previsto para esta nueva etapa.

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