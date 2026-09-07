Una falsa noticia sobre la supuesta muerte de Alci Acosta causó preocupación entre los seguidores del reconocido cantante colombiano. La información comenzó a circular en redes sociales y grupos de WhatsApp, en medio de la situación de salud que atraviesa actualmente el artista.

Sigue a PULZO en Discover

Ante la confusión, su hijo, el también cantante ‘Checo’ Acosta, decidió pronunciarse públicamente y aclarar cuál es el verdadero estado de su padre.

(Lea también: Alci Acosta: el legado y las canciones icónicas del referente del bolero colombiano)

A través de su cuenta de Instagram, ‘Checo’ Acosta publicó un video grabado a las afueras de la Clínica La Misericordia, donde Alci Acosta permanece hospitalizado desde hace varios días.

Lee También

El cantante aprovechó el mensaje para desmentir las versiones sobre el supuesto fallecimiento de su padre y pidió a los usuarios no contribuir a la difusión de información que no haya sido confirmada.

“Gracias a Dios mi papá sigue recuperándose, no sé con qué intención salió una noticia falsa de que murió, me parece irrespetuoso y delicado que publiquen eso”, manifestó ‘Checo’ Acosta.

El artista también explicó que, debido a la delicada situación de salud de su padre, solo la familia o la Clínica La Misericordia están autorizadas para entregar información oficial sobre su evolución.

Por ello, hizo un llamado a quienes reciben este tipo de mensajes para que primero comprueben su veracidad antes de compartirlos.

¿Cómo está Alci Acosta?

Aunque ‘Checo’ Acosta no entregó detalles médicos específicos sobre la condición de su padre, aseguró que el último reporte recibido por la familia es positivo y destacó la fortaleza que ha demostrado el cantante durante estos días.

“Solo les pido que sigan orando por mi padre, Dios mediante la buena noticia es que lo puedan pasar a habitación”, agregó.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Checo Acosta (@checoacosta)

El cantante también manifestó que la recuperación de su padre continúa avanzando favorablemente y que toda la familia mantiene la esperanza de que pueda salir pronto de la clínica.

“Todo está en manos de Dios, mi papá es una persona fuerte y gracias a Dios día a día avanza positivamente”, expresó.

Después de la publicación, seguidores y admiradores de Alci Acosta reaccionaron con mensajes de apoyo para el artista y su familia.

(Vea también: Alci Acosta mostró cómo quedó su casa luego del incendio; mantiene la esperanza)

Varios usuarios destacaron que permanecen atentos a cada actualización entregada por ‘Checo’ Acosta, especialmente ante la preocupación que generaron los rumores sobre el supuesto fallecimiento.

Por ahora, la familia continúa acompañando a Alci Acosta durante su proceso de recuperación y mantiene las esperanzas de recibir buenas noticias sobre su evolución.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de entretenimiento hoy aquí.