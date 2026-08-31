El reconocido cantante y pianista colombiano Alci Acosta permanece internado en una Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) en la ciudad de Barranquilla, luego de presentar una afección médica que compromete de manera delicada el funcionamiento de sus riñones y su próstata. La situación de salud fue confirmada públicamente por su hijo, el también popular intérprete ‘Checo’ Acosta, quien a su vez aprovechó la oportunidad para entregar un parte de tranquilidad a los millones de seguidores que el artista acumula a lo largo de su extensa trayectoria artística.

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De acuerdo con la información oficial dada a conocer, el maestro Alci Acosta se encuentra recibiendo atención médica especializada en las instalaciones de la Clínica La Misericordia Internacional, ubicada en la capital del departamento del Atlántico. Su hijo fue el encargado de comunicar la situación a través de sus canales oficiales, expresando además su profundo agradecimiento al equipo médico de la institución por la oportuna y dedicada atención que le están brindando al veterano bolerista.

“Mi padre, Alci Acosta, ha presentado una afección en sus riñones y en su próstata. En estos momentos se encuentra en U.C.I. ya estable con toda la atención requerida”, escribió Checo Acosta en sus redes sociales, un mensaje que rápidamente generó reacciones de solidaridad en el mundo artístico y entre sus admiradores. El pronunciamiento incluyó un reconocimiento especial para los profesionales de la salud que permanecen atentos a su evolución, así como para todas las personas que han enviado muestras de cariño y apoyo incondicional al intérprete de música romántica. Hasta el momento, la familia ha optado por mantener la prudencia y no ha entregado detalles adicionales sobre el diagnóstico clínico exacto, los procedimientos quirúrgicos o farmacológicos realizados, ni el tiempo estimado que el artista deberá permanecer bajo observación hospitalaria.

Esta nueva hospitalización vuelve a encender las alarmas sobre el estado de salud del célebre músico, sumándose a otros episodios médicos registrados en los últimos años. Cabe recordar que en 2023, Alci Acosta fue sometido a una intervención quirúrgica de urgencia en la columna debido a una estenosis severa en la zona lumbar, una condición que afectó su movilidad y lo obligó a utilizar elementos de apoyo como bastones, caminadores o sillas de ruedas. Asimismo, en el año 2021 sufrió una descompensación por una bajada de azúcar y una crisis hipertensiva durante un concierto en Bogotá. Más recientemente, su nombre estuvo en el centro de la atención pública a raíz de un incendio que afectó su vivienda en el municipio de Soledad, Atlántico, emergencia en la cual, afortunadamente, no se registraron afectaciones personales para el artista.

A sus 87 años de edad, Alci Acosta es ampliamente considerado como una de las voces más emblemáticas, respetadas y queridas de la música romántica y el bolero en Colombia y América Latina. Nacido precisamente en Soledad, construyó una prolífica carrera que comenzó tocando el piano en escenarios locales y evolucionó hasta consolidarlo como un intérprete de calibre internacional. Su inconfundible estilo dejó una huella imborrable en el género gracias a éxitos inolvidables como ‘La copa rota’, ‘Traicionera’, ‘La cárcel de Sing Sing’, ‘El último beso’ y ‘Si hoy fuera ayer’, temas que marcaron generaciones enteras y lo llevaron a alternar con leyendas de la talla de Julio Jaramillo y Olimpo Cárdenas. Hoy, los seguidores del maestro se mantienen a la expectativa y oran por su pronta recuperación, mientras el parte oficial indica que continúa estable bajo estricto monitoreo médico en Barranquilla.

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