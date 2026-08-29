Laura Acuña volvió a despertar rumores sobre su vida sentimental después de que apareciera en un video junto a un hombre que llamó la atención por un particular detalle: en una de las imágenes, él aparece sosteniendo el bolso de la reconocida presentadora.

Sigue a PULZO en Discover

El video fue mostrado por Ariel Osorio en su nuevo programa de Alerta Bogotá y corresponde a un evento de Voces por la Vida Colombia, en el que Laura Acuña estuvo conversando con varias personas.

Entre las imágenes aparece la presentadora hablando con un hombre bastante más alto que ella, quien, según la información conocida, haría parte del equipo que acompaña al cantante Hamilton. En otro momento del video, mientras Laura conversa con el actor Sebastián Vega, el hombre aparece sosteniendo un bolso.

El detalle fue suficiente para que Ariel Osorio hiciera un comentario que encendió la curiosidad sobre la vida sentimental de la presentadora. “Dicen las malas lenguas que el caballero de la balaca le estaba sosteniendo el bolso a Laura Acuña”, comentó el periodista.

Lee También

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de La Corona TV (@lacoronatv)

Por ahora, las imágenes no permiten confirmar que exista una relación sentimental entre ambos. Lo que sí se observa es que compartieron en diferentes momentos durante el evento y que el hombre tuvo ese gesto con la presentadora.

La situación llama la atención porque Laura Acuña ha mantenido durante años un perfil reservado sobre sus relaciones. Después de su separación de Rodrigo Kling, padre de sus dos hijos, la presentadora ha sido muy cuidadosa con lo que muestra de su vida privada.

De hecho, de confirmarse que ella está teniendo una relación con este nuevo hombre, él cumpliría uno de los requisitos: que no sea famoso.

¿Laura Acuña se separó de su pareja Rodrigo Kling, papá de sus hijos?

El nombre de Rodrigo Kling volvió a aparecer en las noticias de entretenimiento en abril de 2026, cuando surgió una versión según la cual estaría en una relación con la periodista deportiva Andrea Guerrero.

La versión fue divulgada por el periodista Frank Solano, quien señaló que una fotografía publicada por Guerrero durante Semana Santa mostraba al empresario de espaldas. Según Solano, se trataba de Kling y la relación llevaría varios meses.

Todo se hizo público porque ella compartió unas fotografías en las que se le ve amorosa con un hombre, aunque nunca confirmaron nada.

Kling y Acuña se casaron en 2010 y tuvieron dos hijos, Helena y Nicolás. Los rumores de separación comenzaron varios años atrás, aunque la presentadora durante un tiempo evitó confirmar públicamente la situación.

En septiembre de 2025, Acuña habló de su vida sentimental y, al ser consultada por su corazón, respondió: “Cero problemas del corazón”, una declaración que fue interpretada como una señal de que su vida había cambiado.

Lo que sí es cierto es que ella está soltera, pues en un reciente capítulo de ‘Yo me llamo’, ella confirmó que le faltaba un novio:

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por ditu (@ditu.tv)

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de entretenimiento hoy aquí.