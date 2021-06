Laura Acuña compartió una charla con Juan Diego Alvira en la que juntos hicieron un recorrido por la carrera de la presentadora que ahora se prepara para su primer reto en ‘La voz kids’ ‘La voz senior’, sus primeros programas en Caracol Televisión.

Aunque muchos creyeron que ella iba a ser parte de ‘Día a día‘ porque allí apareció una vez, la realidad es que, por ahora, solamente estará junto a Laura Tobón en este programa que aún no tiene fecha de lanzamiento, pero que comenzará “pronto”, según dijo.

Además de hablar de su carrera profesional, entre Juan Diego y Laura hablaron sobre la vida sentimental de la bumanguesa, quien ha tenido tres relaciones sentimentales que han sido públicas, aunque hay dudas sobre si actualmente está o no casada.

¿Laura Acuña aún está casada con Rodrigo Kling?

En parte de esa conversación, el presentador de Noticias Caracol –quien hace poco hizo una prueba de comida– le preguntó sobre el hombre con el que contrajo nupcias en el 2010 y con quien tiene dos hijos. Sin embargo, ella se negó a hablar de él y de todo lo que estuviera relacionado a su presente sentimental.

“No quiero hablar del tema porque me encanta que la gente no sepa. Las especulaciones son eso, especulaciones. Pero de todo lo que viví aprendí que hay cosas que uno tiene que dejar para uno, hay cosas que uno tiene que vivir para uno porque solamente le importan a uno, a nadie más”, dijo.

Las dudas sobre si ella continúa o no con su esposo nacieron desde inicio de este 2021. Por dos fotografías, las personas se preguntaron si ella aún estaba con Rodrigo Kling. De hecho, ella valora las redes sociales porque puede mostrar lo que desea o no.

“Me volví hermética con el tema y afortunadamente hay redes sociales, entonces ahí podemos mostrar de todo hasta donde queremos. Los que trabajamos en los medios de comunicación generamos curiosidad”, le dijo a su contertulio Laura Acuña.

Quien sí pregona constantemente su feliz matrimonio es el mismo Juan Diego Alvira, quien comparte en sus redes sociales momentos junto a su esposa [conozca acá algunos detalles de ella] y con su hija María del Mar, quien lo acompañó en parte de esta transmisión de Instagram así como lo hizo hace unos días en una celebración.

Laura Acuña habla de su primer matrimonio

Rodrigo Kling fue el segundo hombre que acompañó a Laura Acuña en el altar. En el 2005, cuando ella estaba empezando su carrera en los medios de comunicación, ella se casó con Camilo Montoya.

Su tiempo juntos no superó el año, pero para los dos fue un tiempo de aprendizaje y, hoy en día, la misma Laura Acuña habla con mucha tranquilidad y reflexión sobre ese episodio de su vida juvenil.

“Tenía 21 años. Recién había conseguido mi primer trabajo, estaba en ese proceso de encontrarme yo. Fue una decisión muy apresurada, no nos conocíamos, no éramos el uno para el otro, el desenlace hubiera querido que fuera mejor, con menos tropiezos. Aprendí mucho de esa experiencia, de lo que toca cuidar en el medio. Me dio muy duro”, dijo.

Sin embargo, ella también recordó que ese momento no fue nada agradable en su vida y que se dijeron “muchas cosas que no eran ciertas“.

“Es un episodio muy controversial. Me casé muy chiquita y el desenlace no fue tan agradable ni para la otra persona ni para mí por muchas situaciones que pasaron. Llevaba mucho más tiempo en los medios y fue una decisión que se tomó sin pensarlo mucho ni conocerse tanto. Afortunadamente en ese momento no había redes sociales, pero aprendí a no juzgar ni a opinar”, recordó.

De esos y muchos más temas hablaron Juan Diego Alvira y Laura Acuña, quien lloró una vez más al recordar a Jota Mario Valencia, el hombre a quien ella le agradece constantemente por el gran apoyo que siempre le ha dado.