Laura Acuña, que presentó un nuevo proyecto, ha expresado lo importante que es la privacidad en una relación. Así lo ha manifestado en varias ocasiones cuando se ha referido a las relaciones sentimentales que ha tenido.

Relaciones amorosas de Laura Acuña

Laura Acuña y Camilo Montoya:

En muy poco tiempo, ambos establecieron una relación y se convirtieron en una de las parejas más reconocidas en su momento. Se casaron en 2005, pero al año siguiente su vínculo terminó.

Como lo dijo Montoya en La Red, esa experiencia fue un aprendizaje: “Me sirvió para madurar mucho. Cuando miro atrás, no es que alguien tuvo la culpa y otra persona reaccionó. Yo pienso que la embarramos los dos. No era el momento para una relación. No estábamos tan conectados como parecía”.

Por otro lado, Acuña, en una entrevista con Elenco, publicada por El Tiempo, comentó que en ese momento la falta de experiencia fue uno de los inconvenientes, principalmente por la exposición pública: “Cuando pasó todo lo de mi separación, entendí que uno no debe mezclar lo uno con lo otro, porque una cosa es la vida privada y otra cosa es lo que uno hace en la vida, que es trabajar en TV”.

Laura Acuña y José Gaviria:

Después de su relación con Montoya, la presentadora se dio una oportunidad con José Gaviria, jurado del ‘Factor X’. No obstante, el lazo de ambos también terminó y, nuevamente, el mundo mediático fue determinante.

Laura Acuña le dijo a Elenco cómo vivió esos días junto a Gaviria: “Los dos estábamos en el medio, todo el mundo sabía a dónde íbamos o si no íbamos”. Finalmente, sus caminos tomaron rumbos diferentes.

Laura Acuña y Rodrigo Kling:

En 2010 fue el año en el que Laura Acuña se volvió a casar, pero esta vez con el empresario Rodrigo Kling. Con él tuvo a sus hijos Helena y Nicolás. En esta relación, la presentadora ha tratado de tener un poco más de privacidad, y así se lo dijo a Elenco: “No hay razón para que él [Rodrigo Kling] esté en los medios, porque él no se dedica a esto”.

Pese a la precaución, ella afirmó en esa entrevista que se han dicho muchas cosas que no son.

Recientemente, se ha hablado mucho en redes sociales sobre la relación de de Acuña y Kling, por algunas fotografías familiares en las que no aparecen juntos.