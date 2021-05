La confesión de Variel Sánchez y Estefanía Godoy se dio a conocer el domingo en el espacio digital que la presentadora estrenó hace una semana, en su canal de Youtube, con una entrevista en la que Alejandro Riaño bromeó sobre el paso de Laura por el Canal RCN.

En esta ocasión, el programa comenzó precisamente con la conmovedora historia sobre una asignación temporal de una niña a la familia Sánchez Godoy, conformada por los actores y sus 2 hijos biológicos, Ramón y Valentín, como se muestra en la siguiente publicación de Instagram:

De acuerdo con los actores, la menor ha estado con ellos durante un año y medio gracias a un programa del ICBF que les ha permitido compartir con ella mientras esa institución hace el trámite para que una familia la adopte definitivamente.

“Yo no sé si nosotros pudimos darle a ella la mitad de lo que ella nos dio a nosotros”, contó Estefanía, y precisó que en estos momentos está finalizando el proceso con la pequeña, que aún tienen a su cargo y a quien ella y su pareja consideran una “hijita que va a quedar para siempre”.

Conmovida, Laura Acuña dijo que a ella le parecía difícil ese proceso de desapego que está viviendo la pareja y les preguntó cómo han hecho ellos para “soltar”, para dejar ir a la menor.

Godoy describió la situación como una gran “lección de desapego” y Acuña insistió en lo mucho que le impactaba la posibilidad de vivir algo similar.

“De verdad que a mí me impresiona la entrega, porque eso no lo hace todo mundo. Uno a duras penas puede con 2, y llega otra de la misma edad del chiquito de uno y… sobre todo porque el hecho de pensar que uno tiene que soltar después y dejar ir, yo creo que eso detiene a más de uno”, señaló la presentadora, quien también dio a entender que ella no sería capaz de hacer algo así.