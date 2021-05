En el video en el que luce un vestido de baño amarillo de 2 piezas, Jessica Cediel contó a sus seguidores cómo va su proceso de subir peso, pues según dice, baja muy fácil y está haciendo todo lo posible para verse como ella quiere.

“Pasando por aquí a saludarlos en vestido de baño, yo sé, es un saludo atípico pero quería compartirles algo de mi proceso”, así inició el video la presentadora en el que deleitó a sus seguidores con su espectacular figura.

“Para los que no saben, estoy haciendo todo lo posible para ganar peso, masa muscular, porque me adelgazo muy fácil. Así que he estado juiciosa entrenando, tomando vitaminas, proteína, comiendo súper bien. Todavía me faltan por ahí unos 3 kilos, pero me gusta lo que veo”, agregó Jessica.