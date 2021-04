green

Jessica Cediel ha acostumbrado a sus más de 8 millones de seguidores en Instagram a que casi a diario publica cortos videos bailando reguetón, principalmente, u otros géneros.

Sin embargo, en esta ocasión la presentadora sorprendió a todos al invitar a su mamá, Virginia Silva, para que bailara reguetón junto a ella. En varias historias, Jessica le dijo a su mamá que le siguiera el paso; ella no se achantó y lo hizo con ritmo y mucha gracia.

Con sensuales movimientos de cadera, las 2 mujeres ‘perrearon’ e incluso Jessica Cediel se dio una palmada en la nalga para que su mamá la siguiera. “La mano aquí en la nalga”, se le escucha decir entre los dientes a la modelo bogotana.

En medio de risas, Cediel anima a su progenitora a que no le pierda el paso y siga bailando. “Hágale, hágale”, expresa.

Por último, en una de las historias, además del video bailando reguetón, la ex de Pipe Bueno escribió: “La amo. Me sigue el juego. Momentos que no tienen precio”.

Jessica Cediel puso a ‘perrear’ a su mamá y ella le siguió el paso