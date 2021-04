green

Su decisión de guardarse con esos dos hombres fue revelada por la famosa, que también ha hecho otras confesiones como que su amor con Sarria no prosperó por infidelidad, mientras que con Roesch terminó hace varios meses, pero mantiene un pleito legal por el anillo de compromiso y otras razones que incluyen acoso.

Desde eso ya han pasado varios meses y algunos se preguntan si la celebridad, que hace unos días mandó a la ‘friendzone’ a Mateo Carvajal, sigue soltera o ya encontró un nuevo amor que la complemente.

Por eso, en una entrevista con Aló, a la presentadora de ‘Bingos felices’ (aquí cómo participar en ese juego millonario de ‘Sábados felices’) le preguntaran por temas personales: el ‘príncipe azul’ y si mantiene el celibato.

Por qué Jessica Cediel sigue célibe

La exnovia del cantante Pipe Bueno, por quien ella tuvo tusa, y del actor Juan Pablo Raba señaló en la edición impresa de la revista que sí mantiene su decisión del celibato, pues fue algo que hizo de forma “consciente”.

“En lugar de estar con alguien por estar, por una necesidad física de sexo, prefiero estar con alguien por amor”, aseguró la estrella de la televisión.

(Vea también: Santa Fe vs. Millonarios: 5 reconocidas mujeres que son fanáticas de los equipos)

No obstante, también indicó que ha tenido momentos de su vida en los que le ha hecho falta: “Ya quiero un hombre, ¿me entiendes?; quiero esa intimidad, pero no me ganan las ganas”, añadió.

En su declaración, la celebridad colombiana además confesó la razón exacta por la que decidió estar en celibato, aparte de lo antes mencionado.

“Ese es el punto, no me ganan. Puedo estar así, al borde de quemarme, pero no; me respeto, y ha sido por eso, por el amor propio”, puntualizó.

¿Jessica Cediel tiene novio?

A la vida de la famosa, que hace unos días libró batalla contra la COVID-19 junto con su familia, no ha llegado nuevamente el amor, pero ante la pregunta de cómo le gustaría su ‘príncipe azul’, señaló en el medio que ya no se lo imagina, pues solo necesita alguien que la ame a ella y a Dios.

También un hombre respetuoso, leal, fiel y comprensivo. “Necesito una persona que me ame a mí como mujer, que sea trabajadora y con ganas de salir adelante, de seguir luchando por los hijos, por las mascotas, por lo que venga”, añadió, pues aseguró que el resto ya lo tiene porque siempre ha sido autosuficiente y trabajadora.

Esta no es la primera vez que la conductora de televisión habla de su soltería este 2021, en febrero hizo una dinámica en la que sus seguidores les decían por qué creían que ella todavía no tenía pareja y le dio la razón a algunos que, entre otras cosas, le mencionaron que era porque la habían lastimado.

Sus respuestas al respecto se pueden apreciar en el siguiente carrusel de Instagram con tres videos (para verlos todos hay que dar clic en las flechas o deslizar), en donde Jessica Cediel también aseveró: “La soltería te da tiempo para reencontrarte contigo mismo. […] Prefiero estar soltera, que mal acompañada”.