Eso les pareció muy extraño a quienes siguen las historias de amor de la famosa y, comentó ella misma, empezaron a juzgarla, sin saber que dejó a Leo por una traición.

“La gente habla sin saber y sé que dicen que cómo fui capaz de tener dos compromisos en un mismo año, que es el colmo, pero la gente juzga ‘a priori’. [… Leo] Es un gran ser humano y sí, es verdad que nos íbamos a casar, me dio un anillo y todo, porque ese era el plan de vida que teníamos, pero lo pillé siéndome infiel y le terminé”, reveló la celebridad en Aló, y agregó:

“No podía darle mi vida a una persona que no me respetaba desde el principio de la relación, porque cuando tú lo das todo y entregas tu confianza y el amor, y te pagan con eso, pues para mí, todo se acaba. […] Yo no sé si otras mujeres se lo aguantarán, pero yo no puedo con eso. Si yo doy el 100 por ciento, exijo lo mismo. Era la persona con la que iba a compartir mi vida, era lo más importante que tenía, pero lo encontré ‘mal parqueado’”.