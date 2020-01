Por eso, ‘La red’ se comunicó con la famosa para hablar al respecto y, aunque no mostró sus declaraciones en cámara o audio, el presentador Frank Solano las relató.

“Hay otra pregunta: ¿Es cierto que Melina tiene nuevo novio? ¡Andan preguntando! Que Juan Manuel Mendoza, que no sé qué. Pues Melina ha dicho que no, que nada, que ella no tiene nada con nadie, menos con Juan Manuel Mendoza“, dijo Solano, y continuó:

“Que él es un tipo al que ella conoce porque fue compañero de su hermana en el colegio, y que no tienen nada que ver; que dejen de hilar tan delgadito. Ella niega categóricamente a Juan Manuel. ¿O Juan Manuel queda como el negado esta vez o definitivamente yo le creo a Melina?”.

Este actor que ha aparecido en producciones como ‘La niña’ y ‘La ley secreta’, al igual que Melina tiene un ‘fruto’ de un viejo amor. Él tuvo una relación con la actriz Daniela Donado y de ahí nació su única hija. Por su parte, Melina solo tiene un bebé, Salvador Carvajal.

A continuación, dejamos algunas imágenes del famoso con el que han relacionado amorosamente a la presentadora tras su ruptura con Mateo, aunque ella dijo a ‘La red’ que no tienen nada, como se puede escuchar desde el minuto 18:03 del video de Caracol que aparece después de las fotos.