“Eres hermana real, de sangre, de James [Rodríguez], o son muy, muy buenos amigos”, le escribió el seguidor en el juego de ‘Hazme una pregunta’ de Instagram, y la ‘youtuber’ respondió:

“Somos hermanos de sangre, de verdad, verdad”.

Pero ella no solo contestó con palabras, también con una mueca, como si quisiera sugerir que no se explicaba de dónde surgía la duda de si es o no pariente del futbolista, aunque han aparecido juntos decenas de veces en redes sociales e incluso en eventos públicos.

Cabe mencionar que si Juana y James no tienen el mismo primer apellido es porque son hijos de diferente padre, pero de la misma mamá, Pilar Rubio.

Aquí dejamos una captura de pantalla de la historia pública en la que la hermana del 10 de la Selección Colombia contestó la inquietud de su fan.