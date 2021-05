green

Jessica Cediel contó a través de historias de Instagram que duró varios días alejada de las redes sociales por un “ayuno espiritual” y por lo mismo no se había pronunciado sobre las protestas que tienen a Colombia en el ojo de la comunidad internacional, por los hechos violentos que se han registrado.

La presentadora que hace unos días hizo bailar a su mamá reguetón señaló que su opinión no iba a sumar para que las cosas mejoraran, sin embargo, estaba sorprendida de “la porquería se ser humano que se evidencia en todo lado”.

“No me manifesté antes porque mi ayuno espiritual está primero. […] Así como ustedes tienen sus luchas, yo también tengo mis luchas. Sí estoy de acuerdo en que tenemos que generar más para la justicia, para la equidad, para sacar lo mejor de la sociedad. Estoy de acuerdo con la protesta, pero la protesta con educación y pacífica; no estoy de acuerdo con el vandalismo, no estoy de acuerdo con que vayan a destrozar los bancos, los supermercados y la ciudad en general. Tampoco estoy de acuerdo con el abuso de poder y con que claven al pueblo”, expresó la modelo que optó por el celibato.

Cediel aseguró que a ella también le afectan decisiones como la reforma tributaria, porque paga impuestos como la mayoría de colombianos.

“Hay gente, me perdonan la palabra, tan estúpida que piensan que porque uno trabaja en un campo diferente a ellos, uno tiene la vida color de rosa”, agregó.

La presentadora se suma a varios famosos que han rechazado la violencia en las protestas, como fue el caso de Carlos Vives, al que Carolina Ramírez, intérprete de ‘La reina del flow’, le reprochó “la falta de empatía”.

Algunos artistas, como Adriana Lucía, han cuestionado que se hable de vándalos en medio de manifestaciones en las que también se han registrado abusos de la Policía.

