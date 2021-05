Una de las artistas que más se ha pronunciado en redes sociales sobre las protestas en Colombia de los últimos seis días ha sido Adriana Lucía, quien ha utilizado su popularidad en redes sociales para difundir información relevante sobre manifestaciones, abusos de autoridad y otras situaciones relacionadas al paro nacional, además que salió a marchar el pasado 28 de abril.

Noche a noche, ella, junto a Santiago Alarcón, Julián Román, Carolina Guerrra y otras personas famosas hacen transmisiones en Instagram en las que le permiten a los ciudadanos dar su opinión y contar qué está pasando en las diferentes zonas de Colombia.

Luego de la transmisión en la que mostraron el golpe que recibió Nicolás Guerrero, el familiar del alcalde de Cali que falleció en las manifestación del domingo 2 de mayo, Adriana Lucía hizo una nueva transmisión en su Instagram cerca de las 2 de la mañana.

(Vea acá: DJ de Cali que hizo transmisión viral durante protestas dice que lo están intimidando)

Allí, con las miles de personas que se conectaron para escucharla hablar, la cantante se desahogó porque está cansada de ver sangre en las calles producto de los enfrentamientos entre la Policía y los protestantes.

En un apartado de su ‘live’ la mujer se expresó fuertemente contra las personas que tienen muchos seguidores en sus redes, pero sus mensajes se enfocan en las acciones de vandalismo y no en las personas heridas, que en su mayoría son jóvenes que buscan un mejor futuro para el país.

“Señor artista o ‘influencer’ que tienes miles de seguidores, si vas a decir estupideces, mejor cállate. A veces, la gente, cuando se calla, pasa por sabia. Si no tienes nada bueno por aportar, mejor cállate. No pueden decir ‘no a la reforma tributaria’, pero los vándalos no se qué. Me sabe a cacho la palabra vándalos. Lo que hemos visto hoy es una matazón”, dijo indignada y con los ojos aguados.